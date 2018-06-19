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Клубнику из Сербии продают в Новосибирске: что с консервантами
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Клубнику из Сербии продают в Новосибирске: что с консервантами 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
— Есть документы, подтверждающие сертификацию, что они действительно из Узбекистана?
— Да, конечно!
— А можете показать?
— Сейчас здесь нет, но можем показать…
Клубника из Сербии, Турции и Киргизстана, арбузы из Узбекистана и юга Казахстана. Продавцы утверждают, что документы есть — но на другой точке, у хозяина, или вовсе отказываются говорить. Между тем, каждый покупатель в праве узнать, откуда привезли лакомство и прошел ли товар все необходимые проверки.
— В палатках, с ящиков и так далее… Все мы это видим как потребители. Это, конечно, не совсем правильно — то, что документов у них нет. Но напрямую, скажем так, законодательством это немного не урегулированно, на таких вот мелкорозничных, не совсем санкционированных местах реализации, — сообщил заместитель начальника отдела в области карантинных растений Россельхознадзора НСО Константин Пикулев.
Арбуз обойдется покупателю от 30 рублей за килограмм, а вот стаканчик клубники — от 100 рублей. На каждую партию овощей и фруктов выдают сертификат о прохождении фитосанитарного контроля. Но зачастую розничные торговцы сами не знают, откуда привезли товар оптовики.
— Есть, есть, у нас все есть. На второй точке.
— А где вторая точка? Где можно документы посмотреть?
— Насчет документов — не знаю, где они…
На оптовых рынках с контролем строго. Но чтобы клубника попала к нам на стол, к примеру, из Сербии, ягода преодолевает больше пяти тысяч километров. Чтобы довезти скоропортящийся продукт, поставщики вынуждены его обрабатывать консервантами. Тогда ягода не дает сок.
— Экспертиза полная проводится в том случае, если инспектор Россельхознадзора при досмотре выявляет какие-то подозрения. Если подозрения у инспектора возникли, то продукция направляется на лабораторную экспертизу, — сообщил заместитель начальника отдела в области карантинных растений Россельхознадзора НСО Константин Пикулев.
По словам дачников, «свою» клубнику ждать еще долго. Урожай в этом году запаздывает минимум на месяц.
Недавно на контрольном посту в Карасуке задержали сотни тонн казахстанской, киргизской и китайской продукции. Фрукты и овощи с высоким фитосанитарным риском, без маркировки вернули отправителям, а виновных привлекли к административной ответственности.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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