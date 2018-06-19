Клубнику из Сербии продают в Новосибирске: что с консервантами

— Есть документы, подтверждающие сертификацию, что они действительно из Узбекистана?

— Да, конечно!

— А можете показать?

— Сейчас здесь нет, но можем показать…

Клубника из Сербии, Турции и Киргизстана, арбузы из Узбекистана и юга Казахстана. Продавцы утверждают, что документы есть — но на другой точке, у хозяина, или вовсе отказываются говорить. Между тем, каждый покупатель в праве узнать, откуда привезли лакомство и прошел ли товар все необходимые проверки.

— В палатках, с ящиков и так далее… Все мы это видим как потребители. Это, конечно, не совсем правильно — то, что документов у них нет. Но напрямую, скажем так, законодательством это немного не урегулированно, на таких вот мелкорозничных, не совсем санкционированных местах реализации, — сообщил заместитель начальника отдела в области карантинных растений Россельхознадзора НСО Константин Пикулев.

Арбуз обойдется покупателю от 30 рублей за килограмм, а вот стаканчик клубники — от 100 рублей. На каждую партию овощей и фруктов выдают сертификат о прохождении фитосанитарного контроля. Но зачастую розничные торговцы сами не знают, откуда привезли товар оптовики.

— Есть, есть, у нас все есть. На второй точке.

— А где вторая точка? Где можно документы посмотреть?

— Насчет документов — не знаю, где они…

На оптовых рынках с контролем строго. Но чтобы клубника попала к нам на стол, к примеру, из Сербии, ягода преодолевает больше пяти тысяч километров. Чтобы довезти скоропортящийся продукт, поставщики вынуждены его обрабатывать консервантами. Тогда ягода не дает сок.

— Экспертиза полная проводится в том случае, если инспектор Россельхознадзора при досмотре выявляет какие-то подозрения. Если подозрения у инспектора возникли, то продукция направляется на лабораторную экспертизу, — сообщил заместитель начальника отдела в области карантинных растений Россельхознадзора НСО Константин Пикулев.

По словам дачников, «свою» клубнику ждать еще долго. Урожай в этом году запаздывает минимум на месяц.

Недавно на контрольном посту в Карасуке задержали сотни тонн казахстанской, киргизской и китайской продукции. Фрукты и овощи с высоким фитосанитарным риском, без маркировки вернули отправителям, а виновных привлекли к административной ответственности.