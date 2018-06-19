Борьба за свои права

В современном обществе ценятся напористость, умение постоять за себя, не дать себя в обиду. Это порождает проблемы, поскольку, отстаивая свои права, люди гораздо реже вспоминают о правах других и, тем более, о евангельской заповеди любить ближнего, как самого себя (Мф. 22, 39).

Увлекаясь стремлением никому не уступать, мы рискуем превратиться в общество агрессивных, злых, не умеющих сдерживать себя людей, готовых любыми способами доказывать свою правоту, привыкших добиваться своего давлением, манипулированием, криком, грубой силой. Хорошо ли в таком обществе будет нам самим? Ответ очевиден. И важно понимать, что такое общество, такую проблему мы можем создать себе сами, выбирая неправильную цель для борьбы.

Расскажу случай из жизни одной семьи. Мальчик рос, как говорится, «пробивной». За словом в карман не лез, права свои отстаивал твердо, даже яростно, с готовностью шел на любые конфликты. Родители это одобряли, считали своей заслугой воспитание такого «свободного» сына. Однажды его учительница в школе категорично выразила несогласие с тем, что родители ему слишком многое позволяют. Она не была груба, не произнесла обидных слов или оскорблений в адрес родителей или их сына. Скорее, ее фраза была не совсем удачной и, главное, уязвила гордость подростка.

Мальчик оскорбился и «развернул деятельность». Он возмущался нанесенной обидой, дошел до директора, жалуясь на нарушение прав, не успокаивался, не снижал активности, пока не добился, чтобы учительница официально принесла извинения его родителям и лично ему за сказанные слова… Родители этому очень радовались и гордились сыном. Они были уверены, что воспитали неравнодушного человека, умеющего не дать себя в обиду. А весьма впечатляющую активность мальчика в этой ситуации они приписывали исключительно большой любви к ним и стремлению защитить их родительские права.

Прошло некоторое время. В семье возник конфликт. Родители посчитали нужным в чем-то ограничить сына и не покупали связанные с этим вещи. Мальчик просил, требовал, проявлял упорство. Родители не уступали. Тогда сын, процитировал родителям статью закона и, истолковав ее в собственных интересах, категорично заявил: «Вы обязаны мне это дать! Если не дадите, я подам на вас в суд!».

«Как же так? — растерянно жаловались родители своим друзьям. — Почему он с нами так? Откуда это?» Они не понимали, что такую ситуацию породили сами, когда хвалили сына за то, что он всеми способами отстаивает «свои права». При этом они не научили его задумываться об уместности своего поведения, не говорили о том, что надо учитывать, не оскорбит ли он сам кого-то, не приучили определять границу, после которой защита переходит в нападение. Действительно, что посеешь, то и пожнешь.

Взрослым важно самим понимать: прежде чем настаивать на своем праве, нужно задуматься, а действительно ли это — наше право, и в какой форме будет правильнее о нем заявлять. Не так уж редко человек, думая, что защищает себя, на самом деле несправедливо поступает с другими людьми, попирает их права и нарушает свои обязанности по отношению к ним.

В агрессивном обществе, где каждый помнит только о себе и своих правах, хорошо не будет никому. Помня об этом, надо, не требуя уступок от других, самим усвоить правило: собственные обиды не дают права обижать других людей. И важно помогать понять это детям, объяснить им, что жизнь по евангельским законам требует от нас намного большего мужества и работы над собой, чем защита своего самолюбия. А потому напористость, неуступчивость — это проявление малодушия, незрелости личности.

Кто как не Творец имеет право на Свое творение — человека? Но воплотившийся Сын Божий не добивался, во что бы то ни стало, чтобы все в Него поверили, чтобы слушали и слушались Его. Апостолы приходили в возмущение, насколько порой неуважительно относились к Христу и Его словам люди, даже предложили однажды свести огонь с небес на таких людей. Но всесильный Господь запретил им и сказал на удивление кроткие слова: «Не знаете, какого вы духа» (Лк. 9, 55).

В человеке, привыкшем всегда добиваться своего, отстаивать свои права, не живет Святой Дух. А, значит, несмотря на свою активность и браваду, таким людям не ведома истинная радость, умиротворение, счастье. Это удел тех, кто старается быть ближе Христу, сказавшему: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11, 29).