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«Еще немного — и рухнете»: плоский живот Валерии вызвал бурю обсуждений в сети
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«Еще немного — и рухнете»: плоский живот Валерии вызвал бурю обсуждений в сети 

Eva.ru 39 минут назад
Фото: Eva.ru
Россияне с удивлением отмечают, что практически все звезды нашей эстрады буквально не слезают с диет, тщательно следя за своим весом и фигурой. Вот и певица Валерия поддалась массовому движению и огорошила своих почитателей бледностью и впалым животом.
50-летняя популярная певица Валерия уже много лет восхищает своих поклонников идеальной фигурой, щедро делясь с ними своими фитнес-тренировками, разминками и растяжками, которые, к слову, проводит всегда и везде, даже в салоне самолета. Но все хорошо в меру, и в последнее время публика -с большим беспокойством отмечает, что артистка вошла в раж и очень сильно похудела. Ее когда-то стройная и женственная фигура нынче куда больше напоминает подростка, и хоть здоровый образ жизни и усиленные тренировки — это, несомненно, хорошо, однако пора бы уже и остановиться. В особенности напугала почитателей картина, на которой Валерия отдыхает после очередных выматывающих спортивных занятий.
«Вы знаете, что такое настоящее блаженство? Это 10 секунд отдыха между подходами», — сообщила Валерия, обессиленно свалившись на фитнес коврик. При этом выглядела звезда неважно: певица показалась поклонникам бледной и измученной, а худые ноги и впалый живот и вовсе сгустили краски, вынуждая поклонников всерьез переживать за здоровье своего кумира. «Валерия ну зачем вы себя так мучаете? Вы и так стройняшка, куда ещё вам стройнеть?» «Совсем отощала, бледная такая. И куда все худеют?» «Зачем вы такая стали худая?! Вам это не идёт, просто жуть!» «Вы всегда были очень стройной, ничего лишнего не было. Зачем вам и дальше себя изнурять? Уже живот впалый, ноги как у детей….» «Еще немного похудеть — и вы рухнете»
«Мне очень нравится творчество Валерии. Но внешне она мне гораздо больше импонировала когда была в своем теле, такая худоба уже перебор!» «Все за худобой, даже если это не красиво! Гагарина скоро исчезнет, а потом и Валерия за ней!» К слову, не меньше вопросов вызывает все более диковинный стиль звезды в одежде. Похоже, времена, когда Валерия гордо носила звание иконы стиля, скоро канут в лету. И сейчас едва ли не каждый выход звезды создает повод для массы острот, ведь Валерия то нарядится под стать колорадскому жуку, то дополнит образ сумкой, напоминающей губку для мытья посуды.
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