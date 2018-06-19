«Я уже не верила, что найду сына…»

Скажем сразу, история, которая будет рассказана, до конца не понятна и многих может озадачить. Но, наверное, в жизни и правда многое происходит не по сценарию, а вопреки ему…

…Итак, все началось тогда, двадцать лет назад. Один из сыновей Риммы Константиновны Малородовой уехал на заработки. Ничего особенного — в то время так делали многие. Но Саша… не вернулся.

Полиция предлагала признать его погибшим. Но женщина отказалась. Римма Константиновна решила, что сын связался с плохой компанией и угодил в тюрьму. Она сама начала обзванивать места заключения. В одной из колоний и правда нашли Александра Малородова! Но выяснилось, что это полный тезка сына. Но Римма Константиновна и тогда не опустила руки. Женщину поддерживал второй сын — Владимир. Он же стал искать брата через интернет.

«Я даже попросил помочь дочку Юлю. Она искала моего брата везде, где только можно», — рассказывает Владимир Малородов, брат пропавшего.

…В этом году Малородовым позвонили из паспортного стола города Хабаровска. Там появился мужчина, решивший восстановить свой сгоревший паспорт. Сотрудники паспортного стола должны были идентифицировать личность мужчины, выяснили, что он числится пропавшим без вести, и позвонили предполагаемой семье.

«Мы договорились с сотрудницей паспортного стола, что как только он придет к ним, они сфотографируют его, скинут мне фото и свяжут нас по телефону, » — вспоминает Юлия Мамулина, племянница пропавшего, дочь младшего сына Риммы Константиновны.

«Она мне говорит: «Бабушка, ты как себя чувствуешь? У меня для тебя новость». И показывает мне фото на телефоне. Я говорю — это мой сын Сашка», — рассказывает Римма Константиновна, мать пропавшего…

Вот оно, сердце матери… Но когда первые эмоции поутихли, и пришел с работы второй сын Риммы Константиновны, возникли некоторые сомнения. Слишком уж сильно отличался мужчина на фото от того Сашки, которого Римма Константиновна провожала двадцать лет назад на заработки. Да и голос по телефону брату не показался знакомым.

«По голосу показалось — ну совсем не он, другой человек» — говорит Владимир Малородов.

«Ну, когда в паспортном столе передали ему трубку, и я поговорила с ним, он был холоден. Он не спросил ничего про бабушку, про ее здоровье, » — вспоминает Юлия Мамулина, племянница пропавшего. Последнее натолкнуло на мысль, что объявившийся человек — самозванец.

Годы могут сильно изменить человека. Но настолько… Что делать? ДНК-экспертиза пенсионерке не по карману. Соседи подсказали Римме Константиновне, что можно сделать тест бесплатно в одной из телепрограмм. Так все участники истории собрались в студии в Москве.

Мужчина, назвавшийся Александром Малородовым, вызвал сомнения у гостей программы. И собственно не мог внятно ответить на вопрос, почему за 20 лет ни разу не позвонил матери.

«У меня сгорел дом с паспортом. Я жил и работал в тайге, до ближайшей цивилизации было 500-700 км», — только и сказал Александр.

Выяснилось, что Александр женат и воспитывает дочь, кстати, трехкратную чемпионку России по тхэквондо. И уже три года живет не в тайге, а в построенном собственными руками добротном доме в Хабаровске.

«Да, я не звонил ей и эти три года. Я даже не могу сказать, почему. Иногда думал, что ее больше нет. Да, мне стыдно. Я даже не представлял, что она так ждет меня. Больше я не оставлю ее…» — говорит нашедшийся сын Риммы Константиновны. Или все же не сын? Мужчина так и не озвучил причину своего равнодушия к собственной матери. Может, он ей вовсе и не сын? Тогда это бы все объяснило.

Что только ни думала Римма Константиновна:

— Я уже предполагала, что он попал в тюрьму и когда вышел, ему было стыдно появиться перед нами: брат — офицер, а он получается неудачник такой. Может быть из-за этого…

Но мужчина согласился сделать тест ДНК. Когда эксперт зачитывал результаты 77-летняя Римма Константиновна едва сдерживала слезы.

— Вероятность кровного родства между Риммой Константиновной и этим мужчиной 99,9%! — объявил эксперт программы.

В студии прослезившая женщина сердечно благодарила организаторов за помощь: «Я просто шла по велению разума и сердца и не ошиблась — создатели ДНК на самом деле помогают людям. Совершенно бесплатно сделали тест. Это невероятно. Низкий им поклон», — сказала Римма Константиновна.

«Конечно, тест нужен, потому что в жизни все бывает, и мы так ждали Сашу, что морально готовы и чужого за него принять. Спасибо, что у нас появилась возможность, сделать этот дорогой тест, » — говорит Владимир Малородов, брат пропавшего.

«Теперь мы с сыном созваниваемся по два раза на дню и не можем наговориться!» — рассказывает Римма Константиновна.

Александр познакомил мать со своей дочерью. И хотя он по-прежнему живет в Хабаровском крае, а бабушка — в Волгоградской области — семья воссоединилась. Журналисты «ДНК» съездили в Хабаровск и сняли репортаж о жизни Александра. Так что Римма Константиновна не только услышала, но и увидела, как живет ее сын. И заочно познакомилась с невесткой.

— Ежедневно редакция программы проделывает огромную работу, потому что участники программы — обычные люди из разных уголков России. Специально за тестом ДНК к нам приезжали из Нью-Йорка, Казахстана, Молдавии, Украины и других стран. При этом, все участники программы говорят нам спасибо. Даже те мужчины, которые до последнего отказывались от своего отцовства. Тест ДНК завораживает всех своей однозначностью и торжеством справедливости, -говорит автор и руководитель программы Ирина Федяева.

Программа «ДНК» стартовала на НТВ 2 апреля 2018 года. «ДНК» — уникальный проект, который помогает участникам в России и за рубежом найти выход из семейных конфликтов, которые невозможно разрешить без генетического теста. Благодаря генетической экспертизе, гости новой программы НТВ устанавливают отцовство, подтверждают родство, воссоединяют потерявшихся родственников, определяют законных наследников и узнают тайну своего рождения.

Результаты молекулярного анализа, объявленные прямо в студии, становятся решающим аргументом, способным прекратить семейные распри.

Программа идет в эфире НТВ ежедневно с понедельника по пятницу в 17:20.