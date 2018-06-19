5 секретов публичных выступлений, которые помогут стать успешными

Статья для тех, кто готовится сдавать дополнительные экзамены в вузы, для студентов, а также для тех, кто до дрожи стесняется выступать перед любой аудиторией.

ЕГЭ практически позади, кажется, что можно уже вздохнуть спокойно. Однако вскоре некоторым абитуриентам предстоит сдавать экзамены внутри вузов, на которых важно не просто показать свои знания, но и уметь правильно их преподнести.

Как это сделать, «Летидору» рассказала преподаватель по искусству общения образовательного центра «Юниум» Инна Судиловская. Информация будет полезна не только выпускникам, но и студентам.

Экзамен, собеседование, презентация: за стенкой публика, а в руках — измятый до дыр листок с речью. В такие моменты бывает очень страшно. Но несмотря на провалы в памяти и ком в горле, вы совершаете пару почти уверенных шагов. Но тут колени задрожали. Кошмар, где там шпаргалка? Что говорить? Заберите меня домой, я приду потом!

Знакомо? Конечно, но это не страх и неуверенность, это незнание того, как это исправить.

Школа и вуз не объясняют, как готовиться к публичным выступлениям, в то время как их значимость в жизни становится все выше.

Научиться искусству публичных выступлений реально. Мы подготовили пять простых, но очень эффективных приемов, которыми абитуриент и студент может начать пользоваться уже сегодня. Просто дайте ему прочитать наши подсказки.

Представьте, что вы выступаете перед детьми

По оценкам психиатров, 95% людей испытывают страх перед публичными выступлениями. Почему мы боимся? Ответ есть лишь в нашей голове, ведь мы надумываем себе страхи сами. К сожалению, люди подвержены влиянию социума, существует множество стереотипов, которые влияют на наше сознание, от этого и страхи несоответствия каким-то выдуманным стандартам.

Каждый раз, когда выступаете на публике, представьте, что выступаете перед маленькими детьми или, скажем, перед милыми и пушистыми зайчиками.

Они уж точно не осудят, не подумают плохо, им вообще все равно. Как и большинству людей все равно, как вы выглядите, где вы ошибаетесь. Главное, настройтесь, что сейчас вы как эксперт в данном вопросе поделитесь с аудиторией своими мыслями уверенно и доходчиво. И обязательно принимайте критику, ведь мы становимся от этого только лучше.

Наденьте «генеральскую шинель»

Дрожь в коленях, учащенное сердцебиение, тремор рук — все это выдает наши страхи. Наше тело зачастую настроено против нас: мы боимся, наш мозг подает сигналы телу, происходит выброс адреналина — и страх охватывает все наше существо.

Оказывается, наше тело легко обмануть. Все дело в самовнушении.

Наверняка вы замечали, что стоит надеть шикарное платье или деловой костюм, и вы становитесь королем положения. Плечи расправляются, появляется королевская осанка, походка плавная, вы уверены в себе на все сто.

Попробуйте перед выступлением «надеть на себя генеральскую шинель»: ваши плечи опустятся вниз, осанка станет прямой, голова будет чуть приподнята, а еще представьте себя в этот момент настоящим генералом, который ведет за собой толпы людей. Ваш мозг принимает такое положение тела за настоящую уверенность и перестает пакостничать, ему остается лишь перенять вашу уверенность и перестать бояться.

Научитесь дышать правильно

Не только тело выдает нашу неуверенность и страхи, дыхание тоже может сыграть злую шутку. Представьте, что вы выходите на публику, открываете рот, чтобы начать речь, но вам не вымолвить ни слова — дыхание сбивчивое, слова получаются какие-то обрывистые, уже хочется провалиться под землю.

Признаюсь честно, и у меня так было, пока я не узнала о диафрагме.

У дыхания есть «опора» — та самая диафрагма (мышца под солнечным сплетением), чтобы было проще говорить, а главное — дышать, необходимо«опираться» на нашу диафрагму.

Перейдем от слов к практике: встаньте ровно, расслабьте тело, одну руку положите на живот, другую на грудь и сделайте глубокий вдох и выход. У вас поднялись плечи, а живот втянулся к позвоночнику? Поздравляю, это грудное дыхание.

Наша задача — сделать так, чтобы при вдохе наши плечи остались неподвижными, а живот надулся.

Достигнув этого результата, приступим к простым упражнениям: берем воздух и выдыхаем его на длинный и протяжный звук «ссссс», затем проделываем тоже самое, но звук делаем очень коротким «с-с-с», при этом живот должен активно надуваться и сдуваться. Это требует практики, но вскоре вы ощутите результат.

При сильном волнении перед самим выступлением выполните следующее: сделайте медленный вдох, такой же медленный выдох, еще один медленный вдох и на следующем выдохе начните говорить — так вы нормализуете дыхание, вам будет легче.

Улыбайтесь

Уже давно не секрет, что наше хорошее настроение, позитивное мышление и улыбка творят чудеса. Выходя на публику, займите удобное положение в центре зала и с легкой улыбкой оглядите всю аудиторию, установите зрительный контакт с каждым слушателем.

Зрители видят, что мы уверены в себе, заряжаются нашей позитивной энергией и одобрительно относятся к выступлению.

Работайте со своим голосом

Наверное, многие задавались вопросом о том, как привлечь аудиторию, как заставить ее поверить вам. И здесь вступает в силу главное оружие — голос. Интонация, диапазон, сила, артикуляция, дикция — все это важно учитывать на каждом выступлении.

Люди редко работают над голосом, не задумываясь о его важности, или придумывают множество отговорок: «У меня такой голос от природы, его не изменить, какой есть, такой есть». Конечно, кому-то повезло больше, и природа наделила его мелодичным бархатным звучанием, а другим надо поработать.

Когда мы умеем управлять нашим голосом, мы можем вкладывать в текст определенные эмоции, наделять его смыслом, расставлять акценты, делать так, чтобы люди слушали нас с раскрытым ртом и уже готовы были встать со своих мест и идти за нами.

Добиться правильно поставленной речи позволят простые, но эффективные упражнения.

Зевок

Самый простой способ расслабить мышцы гортани — это зевок. Вспомните, как зевают котики — медленно и размеренно. Выполняйте это упражнение в течение дня и почувствуйте, как уходят ваши «зажимы».

А главное, запомните это положение зевка, оно пригодится для того, чтобы «опираться» на диафрагму.

Мычание

Рот закрыт, губы расслаблены, рот в положении зевка, который мы помним из предыдущего упражнения. А теперь помычим на звук «м-м-м», опускаем наше звучание ниже, затем поднимаем выше. Главное, не терять объем, который взяли в самом начале.

Сила голоса

Чтобы говорить громко, без дискомфорта и без срыва голоса, используйте следующий прием: активно вдыхаем воздух ртом, будто зеваем, и сохраняем во рту ощущение купола, выдыхаем воздух с криком «ура».

Благодаря объему мы снимаем напряжение со связок и можем увеличивать громкость голоса, не переживая за возможный срыв.

Неважно, кто мы и какая у нас профессия — мы сталкиваемся с публичными выступлениями очень часто. И поверьте, если вы будете работать над собой и своим голосом, вас всегда будет интересно слушать и друзьям, и преподавателям, и коллегам. И особенно — экзаменаторам. Главное — начать, и все получится!