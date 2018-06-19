5 причин нанять сотрудника, живущего рядом

Долгая дорога на работу съедает силы человека, отнимает его время и деньги. Работодателю сотрудник, живущий неподалеку от места работы, тоже очень выгоден. Почему? Разбираемся вместе с генеральным директором сервиса по найму персонала Worki Павлом Гужиковым.

Не уволится

Многочисленные исследования, проведенные HR-специалистами в разных странах, подтверждают: долгая дорога часто становится одной из веских причин для смены работы. Чем больше в компании сотрудников, которые тратят по несколько часов в день, чтобы добраться до офиса, тем выше текучка кадров.

В ритейле она может достигать 200% в год, и HR-специалисты стараются всеми возможными способами уменьшить этот показатель. Согласно исследованиям нашего сервиса, подбор кадров с учетом геолокации снижает текучку на 10–15%.

Обойдется дешевле

Работу рядом с домом чаще всего ищет линейный персонал, и это понятно. Продуктовые магазины, сетевые кафе есть чуть ли не на каждой улице, и им всегда нужны кассиры, грузчики, официанты. А вот «белым воротничкам» приходится выбирать работу по множеству других критериев, и близость к дому оказывается не главным из них. Согласно нашим опросам, лишь около 40% соискателей согласны получать немного меньше, только бы дорога до офиса не занимала больше часа.

Остальные долгой дороги в офис не боятся. Тем не менее в итоге усталость от длинного пути берет своё: ценный сотрудник устает и пишет заявление об уходе. А вы уже потратили время (а может быть, и деньги) на его обучение, да и поиск замены осложняет все трудовые процессы. В такой ситуации многие российские компании предлагают сотруднику дополнительные выплаты, например компенсацию расходов на дорогу или прибавку к зарплате. В итоге мотивирование далекоживущего персонала обходится дороже.

Будет меньше болеть

Полтора-два часа за рулем или почти столько же утром в плотной толкучке в вагоне метро, автобусе и электричке — настоящий стресс для организма. В общественном транспорте нарушаются границы личного пространства, что вызывает у каждого из нас подсознательное, а то и вполне осознанное ощущение недовольства. Дело в том, что в нашей культуре комфортная дистанция между незнакомыми людьми составляет около 50 см.

Если она сокращается, мозг начинает подавать сигналы опасности, вырабатывает гормон стресса, который постепенно накапливается в организме. И это одна из причин того, что в сезон простуд мы начинаем чаще болеть: организм ослаблен постоянным ощущением дискомфорта. Проблемы со здоровьем у сотрудника быстро становятся головной болью работодателя. Человек ходит на работу больным — провоцирует эпидемию в коллективе. Отсиживается на больничном — тратит ресурсы компании.

Не будет опаздывать

Чем ближе работа, тем меньше шансов у сотрудника систематически опаздывать. Электрички, которые внезапно отменили, аварии, спровоцировавшие внеплановую пробку: у сотрудников, работающих далеко от офиса, выше риск нарушения трудовой дисциплины. И опаздывающие могут быть не виноваты — нельзя заранее предусмотреть все возможные коллапсы на долгом пути. Но на дисциплине в коллективе и результативности это сказывается не лучшим образом.

Кроме того, регулярные опоздания препятствует карьерному росту: руководители расценивают непунктуальных сотрудников как безответственных и не торопятся их повышать. Мотивация сотрудника снижается, риск увольнения и связанных с этим затрат для компании вырастает.

Прослужит дольше

Многим из тех, кто живет далеко от работы, знакомо чувство, что жизнь проходит мимо. Ранние подъемы, долгая дорога, потом такое же долгое возвращение домой, и сил ни на что не остается. И это неудивительно: восьмичасовой рабочий день, плюс 3–4 часа в дороге — и вот уже от суток осталась только половина. Минус 7–8 часов на сон. Из оставшихся 4 часов около часа тратится на утренние сборы, да и ежедневную бытовую рутину никто не отменял.

Монотонные будни вызывают чувство подавленности. Работа перестает приносить удовольствие (конечно, ведь нет никаких новых впечатлений!), скоро проявляются все признаки профессионального выгорания. А там и до депрессии недалеко. Более того, угнетенное состояние плохо сказывается и на межличностных отношениях. И дальше все движется по замкнутому кругу: домашние проблемы сказываются на эффективности в офисе и так далее. И снова компания тратит ресурсы на восстановление «выгоревшего» сотрудника или ищет нового.

Есть много способов решить проблему с работниками, которые живут слишком далеко. Можно компенсировать им затраты на дорогу или позволить работать удаленно. Но это актуально, только если речь идет о специалистах, которых сложно заменить. А вот линейный персонал можно легко подобрать с помощью современных сервисов с функцией геолокации (показывают соискателям в первую очередь те предложения о работе, которая расположена рядом).

Работодатели, чье производство или торговая точка расположены далеко от крупных населенных пунктов, организуют шаттлы для сотрудников: дефицит квалифицированного линейного персонала все равно обойдется дороже.

Фото Pixabay