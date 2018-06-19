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Дикари XXI века. Зачем они так поступают
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Дикари XXI века. Зачем они так поступают 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
22 июня в 20:00 смотрите на РЕН ТВ уникальный проект, который ответит на массу вопросов, которые просто не могли у вас не возникать.
Итак, варварские обычаи снова входят в моду: в век высоких технологий цивилизованные народы возвращаются к диким традициям. Но почему? Почему жители Европы и США вставляют в уши огромные «тоннели», делают татуировки «под леопарда» и наносят себе шрамы с кровоподтеками? Для чего образованные люди примеряют на себя образы диких племен?
Зачем они едят гвозди на завтрак, стекло на обед и металл на ужин? Почему европейские гей-парады все больше напоминают ритуальные сборища древних аборигенов? Каким духам они поклоняются и какому Богу молятся? И что еще придумают, чтобы оставить свой след в истории?
Кадры, которые повергнут вас шок, покажет РЕН ТВ — в новом документальном проекте.
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