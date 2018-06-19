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Михаил Царев: «Я два дня ломал голову над тем, зачем девушке справка для военкомата»
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Михаил Царев: «Я два дня ломал голову над тем, зачем девушке справка для военкомата» 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В один из дней я отправился в студенческую поликлинику, нужно было медосмотр проходить для сессии. Стою в регистратуре в очереди, передо мной девушка. Знаете: невысокого роста, иссиня-черные волосы, сумка в значках. Я определенно видел её у нас в учебном корпусе университета.
Что в ней меня удивляло, так это её руки. По женским рукам можно определить возраст. Если внешне она выглядела на 20 лет, то руки уже были покрыты небольшими морщинками, как будто им уже больше 30. Как руки могут быть старше своей хозяйки? Странно это, подумал я, но всякое же бывает.
Когда подошла её очередь, она заглядывает в окошка и спрашивает: «Здравствуйте, а где можно получить справку для военкомата?» Бабушке вопрос почему-то не понравился и она раздраженно разохалась: «Не выдаем таких справок, не слышала никогда». Девушка понуро пошла прочь. Я внезапно спохватился и окликнул незнакомку.
— Девушка…вы обронили!
Я показал на бумажку, которая лежала на полу уже давненько. Девушка покачала головой:
— Нет, это не моё.
И ушла. Я прекрасно знал, что бумажка не её. Мне просто захотелось четче услышат её голос. Он был низковатым и мягким, будто мёдом намазанный.
Если подумать, зачем девушке справка для военкомата? Я два дня ломал голову над этой загадкой. Может быть, она делала справку для своего парня? Но тогда разве ей бы дали? Или хотела уйти служить? Какие ещё варианты?
Я слышал, что медики проходят медкомиссию в военкомате. Но и это был не её случай: с помощью фото группе университета я выяснил, что она учится на факультете «Евразии и востока». Больше у меня ничего не вышло узнать, не внедряясь в её личное пространство. И вопрос о справке в военкомате остался открытым. Может быть кто-нибудь из читателей «Хороших новостей» знает, зачем девушке может понадобилась такая справка?
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