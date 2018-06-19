«Вовремя заметили, что затих»: в красноярском зоопарке спасли редчайшего птенца белоплечего орлана

В красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей» подрастает птенец пары белоплечих орлов. Размножение этих птиц в неволе ‐ огромная редкость и удача, говорят специалисты. Однако малыш однажды чуть не погиб. Что произошло и как спасли птицу, сотрудники зоопарка рассказали корреспонденту «360».

Начали искусственно вскармливать. Если положить его обратно в гнездо, родители уже от него откажутся, потому что был контакт с человеком. Эта птица очень осторожная

Олег Чипурапресс-секретарь Парка флоры и фауны «Роев ручей».

Самец Сатир и самка Нимфа оказались слишком любвеобильными родителями, говорят специалисты. Пытаясь дать первенцу все самое лучшее, они чуть не закормили его. Спасло малыша круглосуточное видеонаблюдение: в какой-то момент орнитологи заметили, что птенец перестал дышать.

Оказалось, в горле у него встал поперек огромный кусок мяса, которым его пытались накормить родители. Ветеринары извлекли мясо, и птенец задышал, однако из родного гнезда его пришлось забрать.

Сейчас птенцу уже полтора месяца, его выпустили в отдельный личный вольер, но специалисты продолжают неустанно наблюдать за «краснокнижной» птицей.

Источник фото: vk.com/@roevruchey-beloplechii-orlan

Источник фото: vk.com/@roevruchey-beloplechii-orlan

Источник фото: vk.com/@roevruchey-beloplechii-orlan

Источник фото: vk.com/@roevruchey-beloplechii-orlan

Источник фото: vk.com/@roevruchey-beloplechii-orlan

Белоплечего орлана можно увидеть только в России. Исключение — зимовка: в этот период птицу можно встретить на севере Китая, в Японии и Северной Америке. Его также называют морским, тихоокеанским или камчатским орланом.

На камеры видеонаблюдения в подъезде красноярской многоэтажки попала женщина, которая бросила на произвол судьбы кота в переноске.