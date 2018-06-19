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«Вовремя заметили, что затих»: в красноярском зоопарке спасли редчайшего птенца белоплечего орлана
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«Вовремя заметили, что затих»: в красноярском зоопарке спасли редчайшего птенца белоплечего орлана 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей» подрастает птенец пары белоплечих орлов. Размножение этих птиц в неволе ‐ огромная редкость и удача, говорят специалисты. Однако малыш однажды чуть не погиб. Что произошло и как спасли птицу, сотрудники зоопарка рассказали корреспонденту «360».
Начали искусственно вскармливать. Если положить его обратно в гнездо, родители уже от него откажутся, потому что был контакт с человеком. Эта птица очень осторожная
Олег Чипурапресс-секретарь Парка флоры и фауны «Роев ручей».
Самец Сатир и самка Нимфа оказались слишком любвеобильными родителями, говорят специалисты. Пытаясь дать первенцу все самое лучшее, они чуть не закормили его. Спасло малыша круглосуточное видеонаблюдение: в какой-то момент орнитологи заметили, что птенец перестал дышать.
Оказалось, в горле у него встал поперек огромный кусок мяса, которым его пытались накормить родители. Ветеринары извлекли мясо, и птенец задышал, однако из родного гнезда его пришлось забрать.
Сейчас птенцу уже полтора месяца, его выпустили в отдельный личный вольер, но специалисты продолжают неустанно наблюдать за «краснокнижной» птицей.
Источник фото: vk.com/@roevruchey-beloplechii-orlan
Источник фото: vk.com/@roevruchey-beloplechii-orlan
Источник фото: vk.com/@roevruchey-beloplechii-orlan
Источник фото: vk.com/@roevruchey-beloplechii-orlan
Источник фото: vk.com/@roevruchey-beloplechii-orlan
Белоплечего орлана можно увидеть только в России. Исключение — зимовка: в этот период птицу можно встретить на севере Китая, в Японии и Северной Америке. Его также называют морским, тихоокеанским или камчатским орланом.
На камеры видеонаблюдения в подъезде красноярской многоэтажки попала женщина, которая бросила на произвол судьбы кота в переноске.
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