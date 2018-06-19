«Из семьи не уводила»: Дана Борисова отметила 42-летие с Данко и другими друзьями

Одной из самых скандальных телеведущих Дане Борисовой на днях исполнилось 42 года. Знаменитость не забыла поделиться снимками торжества с многочисленной армией поклонников. Она решила отказаться от алкоголя и отметила праздник в компании непьющих друзей.

Время неумолимо движется вперед и задорная девчонка, которой многие привыкли видеть Дану Борисову на телеэкранах, превратилась в стильную женщину. Телезвезда, которая победила наркозависимость, устроила в честь своего 42-летия безалкогольную вечеринку. Она показала яркие кадры, на которых запечатлена в компании близких. Борисова получила много приятных презентов. Виновница торжества предстала перед гостями в длинном платье с высоким разрезом, который подчеркнул достоинства ее фигуры: «Спасибо вам, мои дорогие за полный багажник цветов, за вашу дружбу и… подарки, конечно!»

На одном фото можно увидеть бывшего бойфренда именинницы — Данко, с которым у нее около 15 лет назад был бурный роман. Желтые издания часто «приписывают» им любовную связь, что Борисова опровергла домыслы: «Ох, а Данко — тот покоритель сердец. Но из семьи его, как написали некоторые СМИ, я его не уводила. У Саши с его женой Натальей отношения непростые, но я здесь ни при чем. Мы с ним просто друзья, хоть и говорил по ТВ обо мне немало гадостей».

Подписчики присоединились к поздравлениями красавицы. Но не все поверили, что между знаменитостями только дружба, ведь недавно в сеть попали фотографии с их совместной прогулки. Как бы то ни было, Данко (настоящее имя — Александр Фадеев — прим. ред.) официально женат на Наталье Устименко, с которой воспитывает двоих дочерей. Подписчики обсуждают день рождения Даны Борисовой: «Посвежела, помолодела, желаю встретить того самого!» «Отлично выглядите, с праздником! Здоровья и любви!» «Красотка, 42 года — вся жизнь впереди!» «Что бы это значило? Отметила день рождения с Данко, разве только дружба у вас?»

«Она и с другими друзьями была, чего прицепились». «Может роман возобновился?» «Даночка, как приятно видеть вас красивой, здоровой и радостной!» «С прошедшим днем рождения! Вы выглядите максиму на 35! С праздником!» «Пусть ваша жизнь будет счастливой и проблемы навсегда останутся в прошлом!» Небезразличных к судьбе Даны Борисовой людей радует, что она наладила общение с дочкой, которая сейчас проживает с отцом. Мать отлично проводит время с 10-летней Полиной и надеется, что в будущем встретит настоящую любовь и вновь познает радость материнства.