В Совете Федерации предложили маркировать «вредные» продукты предупреждениями на упаковке (интервью)

В комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предлагают предупреждать граждан о продуктах с повышенным содержанием сахара, соли и жиров, маркируя упаковки пояснительными надписями по аналогии с сообщениями о вреде курения на пачках сигарет. Об этом, а также о предложении запретить на центральном телевидении рекламу «псевдодетских» продуктов, рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт в интервью корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» Екатерине Фоминой.

Екатерина Фомина (Е. Ф.): Ирина Альфредовна, вы входите в созданную на площадке верхней палаты парламента межкомитетскую рабочую группу Совета Федерации по обсуждению концепции законопроекта, который устанавливает правовые основы регулирования отношений в области производства и оборота пищевой продукции для детского питания. Обсуждаете ли вы с коллегами меры по борьбе с «вредными» продуктами? Как, на ваш взгляд, можно оградить от них и обезопасить граждан?

Ирина Гехт (И. Г.): Нет исключительно вредных и исключительно полезных продуктов. Но, на мой взгляд, помочь может информирование потребителя. Следовало бы указывать, что, выпивая стакан такой-то газированной воды, они потребляют недельную норму сахара, а дальше пусть делают вывод сами. Мы же пишем на упаковках сигарет, что курение вредит здоровью. Почему не информировать, что какой-то продукт наносит вред здоровью или указывать о превышенном содержании калия, сахара, соли или жира?

Е. Ф. : На упаковках каких продуктов следовало бы в таком случае размещать предупреждения?

И. Г. : Речь идет о тех продуктах, в которых доля соли, сахара и жиров превышает процент суточного потребления, необходимого организму или медицински обоснованную предельно допустимую норму, которую рекомендуют врачи и диетологи. Я направлю такое предложение для ознакомления рабочей группы.

Е. Ф. : Не так давно члены парламента Литвы предложили запретить торговлю детскими товарами и продуктами, похожими на алкоголь. В частности, речь идет о лимонадах в таре, напоминающей бутылку для шампанского. Рассматривают ли аналогичные предложения в комитете, могли бы поддержать такую идею?

И. Г. : Я абсолютно согласна, это же культура пития, возникает совершенно четкий ассоциативный ряд. Почему наличие шампанского становится обязательным элементом любого торжества? Это совершено необязательно.

Я также считаю, что надо вернуться к рассмотрению вопроса о введении акцизов на газированные напитки с высокой долей сахара, это необходимо. У нас, на самом деле, очень много псевдодетских продуктов, которые к таковым не относятся.

Продукты для детского питания — продукты прошедшие достаточно серьезную сертификацию. Почему тогда их рекламируют как детские, если у них нет сертификатов, у того же фастфуда, каких-то других продуктов — детских сосисок, вареников? В проекте закона (о производстве и обороте пищевой продукции для детского питания — прим. Агентства «Москва») есть позиция запретить рекламу псевдодетских продуктов, которые позиционируются как продукты для питания детей, но таковыми не являются, потому что не имеют соответствующего сертификата. Тот же McDonald’s выставляет игрушки, ростовые куклы, завлекая детей, а мы ничего не предпринимаем в ответ на агрессивную экспансию нездорового питания в детскую среду.

Вместе с этим надо думать об образовательных программах, используя которые в игровой форме, можно рассказывать детям о том, что такое правильное питание, в чем его польза. Дети хорошо воспринимают игровые формы, потом еще начинают и родителей учить, как правильно питаться.

Е. Ф. Ирина Альфредовна, помимо вопросов, связанных с детскими питанием, вы работаете над мерами, которые могут улучшить экологию в стране. В последнее время в регионах прошли многочисленные акции протеста против мусорных полигонов. Можно ли, на ваш взгляд, отказаться от хранения отходов?

И. Г. : Полностью мы, конечно, не откажемся (от хранения мусора — прим. Агентства «Москва»), это тонкий вопрос. Однако, действительно, сколько можно плодить полигоны? Надо думать о сортировке, переработке, вторичном использовании ресурсов — население растет, потребление растет, количество мусора колоссальное.

У нас сегодня существуют все технологии для переработки и вторичного использования отходов, и необходимо этим воспользоваться.

Более того, ученые говорят, что наша страна находится в выигрышном положении, так как Запад начинал это делать десятки лет назад, где-то технологии уже устарели. Мы же начинаем этот этап с совершенно новых технологических разработок, и в этом наше преимущество.

Е. Ф. : Вы уже говорили о создании преференций для предприятий, которые осуществляют вторичную переработку мусора — о так называемых «зеленых» закупках. Когда могут быть сформированы конкретные предложения?

И. Г. : Действительно, мы говорим, что не создав никаких преференций, не гарантировав определенное участие в каких-то конкурсах для массовой закупки продукции из пластика или переработанной бумаги, мы переработку не подтолкнем. Сегодня есть технологии, есть желающие этим заниматься, но они понимают, что эта продукция не имеет сбыта.

Я думаю, что мы выйдем с предложениями по «зеленым» закупкам к осени.

Е. Ф. : Можно ли использовать такую продукцию для широкого потребления?

И. Г. : Все-таки для широкого потребления она достаточно низкого качества, если честно говорить. А для общественных нужд она могла бы быть востребована.

Е. Ф. : Вы также ранее сообщали о необходимости очистить экологическое поле от «зеленых провокаторов» — некомпетентных экологов, которые, руководствуясь политическими или иными целями инициируют возникновение скандалов. Будут ли в Совете Федерации обсуждать введение профессиональных стандартов в природоохранной сфере?

И. Г. : От общественности поступило пожелание, чтобы появились такие стандарты. Есть же профстандарт педагога, профстандарт врача. Должен быть и профстандарт специалиста в сфере охраны окружающей среды. Я думаю, что мы должны инициировать разработку стандарта для специалистов, занимающихся природоохранной деятельностью. Мы до конца июля сформулируем свои предложения.

Очень важно сделать стандарт и начать подготовку специалистов в этом направлении, так как в настоящее время специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, в территориальных органах управления крайне мало.

Кроме того, надо отметить, что экологические скандалы провоцирует и непрофессионализм власти, которая где-то уходит от комментариев, боясь ввязаться в какую-то историю. Нужно максимально активно разъяснять ситуацию. И если в структуре нет соответствующих специалистов, нужно привлекать экспертов и вместе с ними доносить до людей достоверную информацию. При этом надо помнить, что независимо от того, прозвучит ли она от должностного лица или из уст общественного деятеля, это не снимает ответственности ни с того, ни с другого.