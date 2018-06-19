Краснотурьинску нужна женщина parla Italiano

Краснотурьинская компания, занимающаяся деревом, разыскивает женщину, владеющую итальянским языком. «Нам не нужна двухметровая силиконовая фифа с претензиями на жизнь, нам нужен профессионал», — гласит объявление о вакансии в соцсетях.

По словам «рекрутера» Алекса, речь идет о месте в российской фирме, 51% которой владеет итальянец. При этом переводчик должен владеть не только разговорным языком, но и техническим, а также иметь опыт бухгалтера, передает "Уралинформбюро" . Взамен обещают контракт с фиксированной зарплатой, оплату арендованного жилья и «европейское отношение к делу».

Стоит отметить, что название фирмы рекрутер оставил в секрете, равно как и предполагаемый уровень дохода. Обсуждать это будут персонально с каждым успешным кандидатом.