Мэр Омска не хочет слушать мнение архитекторов

Оксана Фадина уверена, что времена, когда архитекторы определяли места для благоустройства, прошли. Теперь такие места определяют жители города. На общественных слушаниях, которые состоялись сегодня, 19 июня, в мэрии, Оксана Фадина сказала, что она продолжает традицию ее предшественников, поэтому возглавила архитектурно-градостроительного совета города. Но решила работать по-новому, в приоритете будет мнение жителей Омска.

— Работа будет построена в новом формате, используя имеющийся опыт, но при этом используя новые технологии, — подчеркнула градоначальница, уточнив, что теперь не архитекторы определяют места для благоустройства городских территорий, а сами омичи.

Добавим, в 2018 году были определены общественные пространства, которые предстоит благоустроить. Всего их шесть. Теперь началась стадия реализации проектов, осталось дождаться, когда станут известны подрядчики. Тогда и можно приступить к работам. Сегодня в ходе дискуссии все высказанные гражданами идеи должны быть приняты к сведению.