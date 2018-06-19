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Мэр Омска не хочет слушать мнение архитекторов
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Мэр Омска не хочет слушать мнение архитекторов 

Омск Здесь 22 минуты назад
Фото: Омск Здесь
Оксана Фадина уверена, что времена, когда архитекторы определяли места для благоустройства, прошли. Теперь такие места определяют жители города. На общественных слушаниях, которые состоялись сегодня, 19 июня, в мэрии, Оксана Фадина сказала, что она продолжает традицию ее предшественников, поэтому возглавила архитектурно-градостроительного совета города. Но решила работать по-новому, в приоритете будет мнение жителей Омска.
— Работа будет построена в новом формате, используя имеющийся опыт, но при этом используя новые технологии, — подчеркнула градоначальница, уточнив, что теперь не архитекторы определяют места для благоустройства городских территорий, а сами омичи.
Добавим, в 2018 году были определены общественные пространства, которые предстоит благоустроить. Всего их шесть. Теперь началась стадия реализации проектов, осталось дождаться, когда станут известны подрядчики. Тогда и можно приступить к работам. Сегодня в ходе дискуссии все высказанные гражданами идеи должны быть приняты к сведению.
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