За смерть пациентки омский хирург может отправиться на нары: медики требуют оправдать

Врачи Прииртышья просят оправдать известного хирурга Михаила Коржука, который обвиняется во врачебной ошибке. В поддержку завкафедрой Медакадемии медики направили во все инстанции петицию, под которой подписалось уже более двадцати тысяч человек, сообщает портал «Город55»

Инцидент, о котором идет речь в документе и он же послужил поводом для возбуждения уголовного дела, произошел три года назад. Тогда на хирургический стол легла 50-летняя женщина с грыжей пищевода. Правда, во время проведения операции возникли трудности. В частности новообразование не отличается от здоровых тканей, а потому операцию хирург проводил практически вслепую. В результате чего женщина получила разрыв нижней полой вены и умерла от потери крови.

Авторы сбора подписей уверены, что хирург ни в чем не виноват и действовал строго по правилам, соблюдая все должностные инструкции. Врачи также уверены, что обвинительный приговор негативно окажется на всех медиков. По мнению медиков, с подобным подходом силовиков каждый российский хирург, автоматически окажется на скамье подсудимых.

Отметим, что санкции статьи, по которой обвиняется омский хирург, подразумевают три года колонии. Известно, что Михаил Коржук работает в течение последних тридцати лет. На данный момент операции он не проводит, но продолжает преподавать в вузе.

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