«Красный тюльпан»: самая жестокое изобретение Афганской войны

Этот изощренный способ казни «неверных» афганские моджахеды использовали не только и не столько для удовлетворения своих садистских наклонностей — «Красный тюльпан» был средством устрашения «шурави». [С-BLOCK]

По воспоминаниям выживших военнопленных, душманы никогда не упускали возможности обратить своих узников в ислам. Если же те не внимали настойчивым требованиям, к ним применялись самые изощренные по своей жестокости способы умервщления. Плененному солдату или офицеру могло повезти, если того «духи» намеревались обменять на своих земляков, захваченных в плен Советской Армией или демонстративно передать правозащитникам, проявляя показное великодушие.

В радикальном исламе есть упоминание о попадании моджахеда в рай, если тот запытает иноверца до смерти. Кроме того, в довольно отсталом в плане цивилизованного развития афганском обществе были еще сильны остаточные языческие пережитки, согласно которым человеческие жертвоприношения обязательно сопровождались пытками. В целом «Красный тюльпан» был идеальным способом психологического воздействия на противника, эта разновидность медленного и крайне мучительного убийства применялась для устрашения «шурави». [С-BLOCK]

Американским журналистом Джорджем Крайлом оставлено описание применения «Красного тюльпана». Сначала пленного накачивали наркотиками, вводя его в бессознательное состояние. Потом подвешивали за руки и надрезали кожу, заворачивали ее вверх. Болевой шок доводил жертву до сумасшествия. После окончания воздействия наркотиков следовала медленная мучительная смерть.

Этой казни подверглись десятки советских военнослужащих, попавших в плен к «душманам».