Ещё
«Красный тюльпан»: самая жестокое изобретение Афганской войны
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Красный тюльпан»: самая жестокое изобретение Афганской войны 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская Семерка
Этот изощренный способ казни «неверных» афганские моджахеды использовали не только и не столько для удовлетворения своих садистских наклонностей — «Красный тюльпан» был средством устрашения «шурави». [С-BLOCK]
По воспоминаниям выживших военнопленных, душманы никогда не упускали возможности обратить своих узников в ислам. Если же те не внимали настойчивым требованиям, к ним применялись самые изощренные по своей жестокости способы умервщления. Плененному солдату или офицеру могло повезти, если того «духи» намеревались обменять на своих земляков, захваченных в плен Советской Армией или демонстративно передать правозащитникам, проявляя показное великодушие.
В радикальном исламе есть упоминание о попадании моджахеда в рай, если тот запытает иноверца до смерти. Кроме того, в довольно отсталом в плане цивилизованного развития афганском обществе были еще сильны остаточные языческие пережитки, согласно которым человеческие жертвоприношения обязательно сопровождались пытками. В целом «Красный тюльпан» был идеальным способом психологического воздействия на противника, эта разновидность медленного и крайне мучительного убийства применялась для устрашения «шурави». [С-BLOCK]
Американским журналистом Джорджем Крайлом оставлено описание применения «Красного тюльпана». Сначала пленного накачивали наркотиками, вводя его в бессознательное состояние. Потом подвешивали за руки и надрезали кожу, заворачивали ее вверх. Болевой шок доводил жертву до сумасшествия. После окончания воздействия наркотиков следовала медленная мучительная смерть.
Этой казни подверглись десятки советских военнослужащих, попавших в плен к «душманам».
Русская семерка: последние новости
Зачем моряки делали татуировки на самом деле Почему дочери Николая II были незамужними Франческо Лентини: как жилось человеку с тремя ногами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова едва прикрылась букетом47
«Она была поплавком на одной из дорожных точек»44
Звезды без макияжа: кто хуже
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон13
Горе сплотило семью Павла Прилучного18
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение