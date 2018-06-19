Расплывшаяся Блэк Чайна показала себя без фотошопа

Модель удивила «домашним» фото.

Максимальный прогиб в пояснице, чтобы талия казалась тоньше, а ягодицы — пышнее; или одна нога, аккуратно закинутая на другую… Кстати, эти приемы помогут даже худеньким девушкам казаться еще изящнее.

Но тут Чайна решила немного расслабиться и показала поклонникам очень естественный кадр в одном белом боди, на котором она полусидит-полулежит на диване. И здесь ее фигура уже не кажется такой соблазнительной.

Бедра девушки практически расплылись по сидению, а складочки и «апельсиновую корку» видно невооруженным глазом. А вот грудь Чайны в таком ракурсе кажется совсем небольшой. Зато она превосходно смотрится без обычного агрессивного макияжа и наклеенных ресниц — отметили подписчики.

Впрочем, несмотря на какие-то недостатки внешности, звезду можно лишь похвалить за смелость. Ведь показать подобное фото в то время, как большинство актрис, певиц и моделей ретушируют свои фото едва ли не целыми днями — это само по себе подвиг.

Тем более, Чайне явно комфортно в своем теле. Ведь силы воли ей не занимать: стоит лишь вспомнить, что за неделю после родов она сбросила почти 10 килограммов. Видимо, сейчас у нее такой цели нет.

Своей фигуры фотомодель не стесняется, постоянно одеваясь весьма откровенно. Впрочем, это неудивительно, если вспомнить, что она начинала свою карьеру в стрип-клубе, где ее и заметил скаут из модельного агентства. Было это больше 10 лет назад, но, видимо, привычка ко всему прозрачному и обтягивающему не забылась до сих пор. Мы выбрали 5 самых провокационных образов Блэк Чайны.

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