Как «выжить» в женском коллективе?

Как вести себя в рабочем коллективе (особенно в «женском»), чтобы и на месте остаться и себя не потерять? На этот вопрос отвечает Анна , Малышева, психолог, телесно-ориентированный терапевт.

«Во-первых, придя в новый коллектив, стоит осмотреться. В целом — это относится вообще к любому новому месту и коллективу, в который вы приходите. В первую очередь нужно увидеть карту местности, понять, с чем и с кем вы имеете дело, оценить обстановку. Что касается ваших должностных обязанностей, в курс дела вас вводит кто-то из руководства, а вот жить и работать придётся с коллективом, соблюдая, в том числе, неформальные правила… »— комментирует Анна Малышева.

Итак:

Одежда. Встречают по одежке. Чисто, аккуратно, без вызова — ни по форме, ни по ценовой категории. Если вы придёте в туфлях стоимостью в месячную зарплату, вряд ли это расположит к вам женский коллектив.

Не торопитесь примкнуть к какой-либо «группировке» в коллективе. Будьте доброжелательны, приветствуйте коллектив заходя утром в офис, поддерживайте нейтральные разговоры «о погоде и природе». Если вас пытаются вовлечь в сплетни, переводите разговор на другую тему. Сплетни за чужой спиной никому не нравятся.

Соблюдайте нейтралитет. Наблюдайте за распорядком жизни. Возможно, в этом коллективе принято пить чай с плюшками каждые три часа, а вы не привыкли этого делать и вообще фигуру бережёте. Если вы сразу противопоставите себя коллективу и заявите, что сладкое вредно и от него толстеют, вряд ли вы завоюете много фанатов. Более уместным будет принести что-то общепринятое к чаю, выразив, таким образом, лояльность к существующему укладу.

Вычислите неформального лидера и заручитесь поддержкой.

И снова — нейтралитет! В любом коллективе, а в женском особенно, часто обсуждается личная жизнь, семейные проблемы. Не хвастайтесь и не вываливайте своё «а вот у меня какие проблемы!». Опять же офисная болтовня — неизбежный спутник работы в женском коллективе. Говорите об общих вещах, нейтральные случаи из жизни, но не рассказывайте о своей жизни в деталях, не давайте лишней информации о себе: она может быть использована в конфликте против вас же.

Что делать, если уже возник конфликт?

Во-первых, очень внимательно относитесь к качеству вашей работы, стараясь избегать придирок именно к вашей работе. Во-вторых, будьте эмоционально сдержанны: спокойствие и вежливость дают больше шансов на поддержку. Также, если вы не эмоционируете, нападки могут прекратиться сами собой.

И последнее: может случиться и так, что ценности коллектива, в который вы пришли, сильно противоречат вашим ценностям. Увы, в этом случае лучшим решением будет уйти. Если вы останетесь и изо дня в день будете «наступать на горло собственной песне», это будет ежедневным стрессом и в конце вас ждёт эмоциональное выгорание.