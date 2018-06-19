Почему швейцарский журналист не нашел русских красавиц

Самое страшное публичное оскорбление для женщины в России осталось незаметным. Швейцарский журналист, остановившись на время ЧМ-2018 в Тольятти, пожаловался, что в городе с населением в 700 тыс. человек немного красивых женщин.

«Все наслышаны о красоте русских женщин, — отмечает господин Вебер. — Они считаются мерилом для всего мира. Женщинами мечты. Соответственно у меня были ожидания каждый день видеть только красавиц. Но, как вы знаете, есть исключения, подтверждающие правило.

Тольятти, должно быть, как раз и является таким исключением. Возможно, я еще не был в нужном месте. Может быть, из-за ожидания чемпионата мира просто ношусь туда-сюда с закрытыми глазами», — заявил он.

Пока в родной Швейцарии журналиста клевали в темечко обвинениями в сексизме и прочих гнусностях, в России на эту статью отреагировали… никак.

Нет, конечно, главная красавица всея Руси Оксана Федорова сказала свое веское слово, мол, славянки красивые, а Вебер не прав, соцсети, на удивление, тоже смолчали.

Один только канал в Twitter лениво попинал журналиста за неказистую внешность, и никаких обвинений больше никто ему не предъявлял. Тем не менее, материал издания Die Südostschweiz был удален, в отличие от разгромной статьи коллеги Вебера, которая превентивно оторвалась на нем за всех русских женщин.

Говорить о том, что жительницы Европы отличаются от славянок, думаю, не нужно. И дело даже не в комплементарной теории о том, что всех красивых дев в Средневековье пожгла инквизиция.

Сегодня россиянки (не берем жительниц мегаполисов) только входят во вкус пластики, инста-магазинов и корейской косметики, тогда как европейки во многом в эту красоту уже наигрались и расслабились.

Посмотрите сами: в Европе пары, где женщина старше партнера — не ужас и повод сунуть голову в духовку как в России, а норма. Отсутствие косметики и каблуков, короткие волосы, удобная одежда — все кричит «принимайте меня такой, какая я есть». Даже на Streetfashionweek мы видим не вычурность с сексуальностью, а удобство, не лишенное шалости (типа туфли с носками).

Кроме того, в Европе соотношение мужчин и женщин отличается от России, поэтому вопрос с поиском партнера для жизни может не стоять так остро.

У нас мужчин меньше, чем женщин, и несколько поколений бабушек и матерей вбивали в голову девочкам, что «хоть плохонький, но мой» лучше, чем быть старой девой.

Российские мужчины привыкли к тому, что даже на самого простенького и никакого найдется симпатичная девчонка, которая «приложит усилия и очарует». Но последовательниц этой теории, во всяком случае, среди моих знакомых, становится все меньше. Они успешны, строят карьеру, не думают о борщах, а приходящая домработница может убрать квартиру, при этом девушки своей женственности не теряют.

Видимо, швейцарец попался на ту же самую удочку, что и русский мужчина, уверенный, что на него всегда есть спрос. Ведь для Вебера Россия — ряд стереотипов, причем подтверждающихся: медведь на Тверской уже был, в ушанках половина Москвы ходит, значит, и красивые женщины должны встречаться на каждом шагу.

Вы представляете, как парню было обидно?

Поэтому добрая русская женщина, живущая в каждой россиянке, может мысленно посочувствовать швейцарцу, похлопать по плечу, налить рюмку водки, и сказать, что он еще встретит свое счастье.