Костромской старичок шокировал отдыхающих любовью к школьницам

Шарья обсуждает пенсионера, который знакомится на пляже со школьницами, узнал KOSTROMA.TODAY. Причем, сами девочки не против общения с дедушкой.

Странную картину описывают отдыхающие на шарьинском пляже.

По словам отдыхающих, в эти выходные 60-летний на вид мужчина бродил по берегу один и постоянно кого-то высматривал. В этот момент на пляж, весело смеясь, прибежала компания школьниц. Девочки устроились на песочке и о чем-то оживленно общались.

Увидев их, дедушка тоже оживился и стал бродить вокруг девочек.

После этого, по словам очевидцев, школьницы устроили фотосессию. В этот момент настал звездный час пенсионера — он предложил побыть для подростков фотографом. Девочки эту идею восприняли с радостью и с удовольствием позировали.

После жаркой фотосессии школьницы решили искупаться. Пенсионер к ним присоединился и даже помогал плавать одной из девочек, чтобы помочь ей плавать.

Дальнейшее повергло отдыхающих в шок.

«Дед побежал в кусты, из которых вышел прямо с улыбкой мартовского кота! Что он там делал?» — возмущаются очевидцы в соцсетях.

Шарьинцы считают, что знают ответ на этот вопрос. Шарьинцы говорят, что этот дедушка часто появляется на пляже и просят родителей внимательнее следить за своими дочерьми.