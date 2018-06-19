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Костромской старичок шокировал отдыхающих любовью к школьницам
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Костромской старичок шокировал отдыхающих любовью к школьницам 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Шарья обсуждает пенсионера, который знакомится на пляже со школьницами, узнал KOSTROMA.TODAY. Причем, сами девочки не против общения с дедушкой.
Странную картину описывают отдыхающие на шарьинском пляже.
По словам отдыхающих, в эти выходные 60-летний на вид мужчина бродил по берегу один и постоянно кого-то высматривал. В этот момент на пляж, весело смеясь, прибежала компания школьниц. Девочки устроились на песочке и о чем-то оживленно общались.
Увидев их, дедушка тоже оживился и стал бродить вокруг девочек.
После этого, по словам очевидцев, школьницы устроили фотосессию. В этот момент настал звездный час пенсионера — он предложил побыть для подростков фотографом. Девочки эту идею восприняли с радостью и с удовольствием позировали.
После жаркой фотосессии школьницы решили искупаться. Пенсионер к ним присоединился и даже помогал плавать одной из девочек, чтобы помочь ей плавать.
Дальнейшее повергло отдыхающих в шок.
«Дед побежал в кусты, из которых вышел прямо с улыбкой мартовского кота! Что он там делал?» — возмущаются очевидцы в соцсетях.
Шарьинцы считают, что знают ответ на этот вопрос. Шарьинцы говорят, что этот дедушка часто появляется на пляже и просят родителей внимательнее следить за своими дочерьми.
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