Выйти из сумрака: как перестать круглосуточно работать и вернуться в семью

На часах 11 вечера, а вы все еще в офисе, доделываете презентацию или доклад на завтра. Кажется, что проект вот-вот закончится, и вы, наконец, займетесь собой — своим здоровьем, семьей, но наступает новый день, неделя, месяц и ничего не меняется. Вы по-прежнему проводите по 12 часов в офисе, отвечаете на рабочую почту по выходным и в принципе не выпускаете из рук телефон (вдруг что-то случится). Если продолжить жить в таком режиме и дальше, неизбежен срыв, эмоциональное выгорание и, как следствие, проблемы со здоровьем.

Быть хронически занятым стало модным. «У меня миллион дел», — пишите вы в Facebook и выкладываете фото своего рабочего стола, на котором торжественно возвышается кружка кофе размера ХL (ведь вам нужно много энергии) и ворох бумаг. Так мы демонстрируем свою востребованность этому миру. Согласно исследованию, проведенному Колумбийским и Гарвардским университетами, загруженность на работе воспринимается как признак высокого статуса человека. Проблема заключается в том, что не всегда мы можем вовремя выйти из гонки, остановиться и выдохнуть, а лишь берем на себя все больше, игнорируя свою усталость.

Анна Журба, медиа-менеджер онлайн-школы английского языка EnglishDom, рассказывает, что перманентные переработки подкосили ее эмоциональное и физическое здоровье: «В 2012 году я занималась политическим пиаром. Команда приступила к проекту в феврале, а итоги подвели в конце октября. Уровень узнаваемости клиента мы нарастили с 2-3% до 98%, и добились его победы. Уже к середине лета в моем подчинении работало более 60 человек, я спала по три-четыре часа в сутки, за период с июля по октябрь у меня было максимум пять выходных». Журба признается, что главная проблема заключалась в ее неумении делегировать полномочия и склонности к гиперопеке подчиненных. Результатом работы в столь насыщенном графике стал нервный срыв.

«Я едва не разрушила свою семейную жизнь (здесь отдельно нужно упомянуть, что мы с мужем работали вместе на проекте) и из активного экстраверта превратилась в совершенно закрытого человека. Я не могла звонить по телефону, боялась выходить из дома, впала в шопоголизм, спуская заработанный гонорар, начала злоупотреблять алкоголем. Эта история стала мне хорошим уроком: нельзя сделать все идеально, а иногда и вообще — всего нельзя сделать. И какова бы ни была значимость проекта, нужно уметь остановиться и сказать «Стоп», — делает вывод она.

От неумения делегировать пострадала и Екатерина Калашникова , руководитель скайп-школы «Glasha», которая на старте проекта посвящала ему практически все свое время. «У меня начались проблемы со здоровьем, связанные с переутомлением, депрессия, подергивание века. Я могла разрыдаться ни с того ни с сего, не чувствовала вкуса пищи, не могла спать. Все валилось из рук. Пришлось обратиться к психотерапевту, он посоветовал пригласить ассистентов и передать им часть функционала, что я и сделала, хотя мне это далось очень тяжело», — вспоминает Калашникова.

Виктория Филиппова , партнер компании по подбору персонала Cornestone, признает, что при запуске бизнеса приходится концентрироваться только на работе, — пока компания не закрепит позиции на рынке. Но принцип «если хочешь, чтобы все было сделано хорошо, сделай сам» порой работает против вас. «Многие трудоголики боятся потерять контроль и не делегируют свои задачи. Причина такого ревностного отношения — стремление все сделать идеально. И вот они днюют и ночуют на работе», — говорит Филиппова. Такой образ жизни не пройдет даром и скажется на здоровье или личной жизни. «Если человек сам не умеет балансировать свою жизнь, то она сбалансирует все за него», — убеждена она.

Постоянное перенапряжение отразилось на здоровье СЕО FORCE Елизаветы Воронковой. «В феврале 2017 года мне невероятно повезло — мой стартап прошел отбор в акселератор в Стенфорде. И я — самая молодая девушка-СЕО в группе из двадцати опытных управленцев. Это ли не вызов? Стоит только работать, много, усердно, и все получится — просто потому, что по-другому быть не может. Провалы бывают только у лентяев, думала я. И поняла, что стоит остановиться, только когда поседела в 23 года. Меня спас муж, который чуть ли не силой оторвал меня от проекта и увез в другую страну восстанавливаться. Мне очень помогли занятия йогой и физкультура (физические нагрузки — это один из самых легких способов создать новые нейронные связи в мозгу трудоголика). Восстановление заняло у меня более полугода».

Когда вы увлечены проектом, довольно сложно понять, что вы уже преодолели точку невозврата. «Понимание, что работа взяла над вашей жизнью верх приходит ориентировочно между тремя и четырьмя часами ночи, когда находишь себя за написанием ответа на очередной e-mail и таймингом проекта», — шутит сооснователь выставки FACES&LACES Елена Головлева

Опасное рвение

Вопрос «Как вы относитесь к переработкам и не нормированному рабочему дню?» нередко задают рекрутеры на собеседованиях. И кажется, что в ответ ожидают услышать о намерении работать без выходных, — однако это не всегда так.

В первое время готовность к переработкам и желание использовать нерабочее время, чтобы быстрее адаптироваться к новой структуре и ближе познакомиться с коллегами, будут скорее подтверждением мотивации и лояльности, рассказывает Елизавета Сухова, менеджер направления Medical рекрутинговой компании Hays.

«Однако опытные руководители с вниманием относятся к постоянно перерабатывающим сотрудникам. В долгосрочной перспективе это чревато выгоранием, демотивацией. Эмоциональное давление со стороны близких людей или усталость могут вынудить человека сделать необдуманное решение, а менеджера — принимать антикризисные меры и экстренно перераспределять ресурсы. Уже сейчас большинство социально-ориентированных работодателей предоставляют возможность гибкого графика и удаленной работы. В современных условиях это удобно и зачастую экономически выгодно как для работодателя, так и для сотрудника», — добавляет Сухова.

Исключением является трудоустройство в компанию, где работа «24 на 7» возведена в культ руководителем и владельцем. И либо кандидат готов принимать эти правила игры, либо нет. Корпоративную культуру в таких компаниях Виктория Филиппова описывает двумя словами — «командный трудоголизм». «Моя подруга — топ-менеджер одной из крупнейших сталелитейных компаний страны, где работает уже много лет. Близка к акционеру, очень уважает его, ценит принадлежность к его команде. Они живут одними ценностями и разделяют одну идеологию. Акционер много работает и транслирует идеологию трудоголизма на всех своих топов. Вся команда самозабвенно пашет. Когда акционер трудоголик, он может в выходной полететь на свои заводы и всю команду взять с собой. Он может выезжать на стратегические сессии куда-то летом вместо отпуска, и вся команда вместо семейного отдыха генерит идеи для бизнеса. И сотрудникам даже в голову не приходит, что можно по-другому: сказать, что у них есть семьи, дети и они не могут проводить свой отпуск с рабочим коллективом», — рассказывает Филиппова.

Другое дело, что трудоголизм может носить временный характер. Например, когда цель — заработать денег, человек на протяжении нескольких лет трудится в напряженном графике, пока финансовые задачи не будут выполнены. «В середине 2000-х многие компании выходили на IPO и их финансовые службы работали „24 на 7“. Сотрудникам в офис привозили свежие сорочки, они приводили себя в порядок, пили литрами кофе и начинали новый рабочий день. Но они знали, что как только компания выйдет на IPO, их ждет крупный бонус. После этого люди, случалось, „выгорали“, в опустошении уходили в длительный отпуск», — вспоминает партнер Cornestone.

Лечиться от перфекционизма

Практический психолог и бизнес-тренер Марина Фомина раскрывает несколько способов справиться с трудоголизмом:

Если в основе трудоголизма лежит перфекционизм, вы просто не можете остановиться, постоянно что-то улучшая и доводя до совершенства. Мысли об идеальном не дают вам покоя, вы не даете себе права на ошибку. Выучите словосочетание «достаточное качество» и попробуйте это понятие внедрить в свою практику. Задумайтесь о том, что мировые корпорации и бренды время от времени сообщают о своих ошибках и отзывают с рынка продукцию. Если вы думаете, что Toyta или Samsung имеют право на ошибку, а вы его не имеете, то это повод для того, чтобы разобраться с самим собой.

Если у человека процессный подход, то начиная дело, он настолько погружается в него, что не замечает границу, отделяющую один проект от другого. Вы сделали одно дело и тут же принялись за второе, третье, пятое. И эта бесконечная череда не дает вам возможности сделать паузу. Внимательно посмотрите на все рабочие процессы и четко разграничьте их. Отмечайте результаты: большие и маленькие. Возьмите за правило при получении результата делать передышку.

Трудоголизм может иметь в основе и ценностные причины. Есть люди, которые внутренне ориентированы на реализацию в профессиональной сфере. Другие сферы для них малозначимы. Если вы находите смысл в том, чтобы постоянно работать в авральном режиме и не видите в этом проблемы, то лучший отдых для вас — смена деятельности.

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