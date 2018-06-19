Губернатор Сергей Ситников доказал, что яйца костромской птицефабрики — безопасный продукт

Как стало известно корреспонденту портала K1NEWS.RU, на Дне Костромского села, который с размахом прошел в минувшую субботу в поселке Караваево, губернатор Костромской области выпил сырое яйцо от костромской птицефабрики. Многие посетители, ставшие свидетелями гастрономического изыска Сергея Константиновича , всерьез начали опасаться за здоровье руководителя области. Однако накануне на оперативном совещании Сергей Ситников был бодр и весел.

Напомним, в декабре прошлого года на птицефабрике из-за вспышки «птичьего гриппа» начался массовый падеж кур. Погибло более 20 тысяч птиц. В ходе дезинфекции пришлось уничтожить все поголовье и обработать все помещения.

Постановлением главы региона тогда был утвержден комплекс мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц и профилактике заболевания, в том числе — в близлежащих к птицефабрике населенных пунктах. А жителям региона настоятельно рекомендовали употреблять в пищу мясо птицы после термической обработки. К слову сказать, яйца употреблять в пищу в сыром виде — запрещали.

После трех месяцев ограничительных мероприятий карантин по птичьему гриппу был снят, а крупнейшее предприятие области возобновило свою работу. Сейчас на предприятии более 350 тысяч птиц. Одним из первых продукцию новых несушек попробовал Сергей Ситников. В конце июня яйца от Костромской птицефабрики, как и раньше, будут продаваться во всех магазинах.