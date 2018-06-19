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Губернатор Сергей Ситников доказал, что яйца костромской птицефабрики — безопасный продукт
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Губернатор Сергей Ситников доказал, что яйца костромской птицефабрики — безопасный продукт 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Как стало известно корреспонденту портала K1NEWS.RU, на Дне Костромского села, который с размахом прошел в минувшую субботу в поселке Караваево, губернатор Костромской области выпил сырое яйцо от костромской птицефабрики. Многие посетители, ставшие свидетелями гастрономического изыска Сергея Константиновича, всерьез начали опасаться за здоровье руководителя области. Однако накануне на оперативном совещании Сергей Ситников был бодр и весел.
Напомним, в декабре прошлого года на птицефабрике из-за вспышки «птичьего гриппа» начался массовый падеж кур. Погибло более 20 тысяч птиц. В ходе дезинфекции пришлось уничтожить все поголовье и обработать все помещения.
Постановлением главы региона тогда был утвержден комплекс мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц и профилактике заболевания, в том числе — в близлежащих к птицефабрике населенных пунктах. А жителям региона настоятельно рекомендовали употреблять в пищу мясо птицы после термической обработки. К слову сказать, яйца употреблять в пищу в сыром виде — запрещали.
После трех месяцев ограничительных мероприятий карантин по птичьему гриппу был снят, а крупнейшее предприятие области возобновило свою работу. Сейчас на предприятии более 350 тысяч птиц. Одним из первых продукцию новых несушек попробовал Сергей Ситников. В конце июня яйца от Костромской птицефабрики, как и раньше, будут продаваться во всех магазинах.
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