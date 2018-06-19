Как сшить бортики в детскую кроватку: два простых способа 

Мягкий бортик из 4-х деталей
Вам потребуется:
Хлопок трёх расцветок: для внешних и внутренних деталей бортиков, а также для завязок; Синтепон; Ножницы; Нитки и иголка для шитья; Сантиметровая лента; Портновские булавки
Шаг 1 Измерьте кроватку по периметру и запишите размеры длины и ширины кроватки, а также высоты бортика.
Шаг 2 Из хлопка двух разных цветов выкроите по 4 прямоугольные детали размером равным длине кроватки и высоте бортика.
И по 4 боковые детали размером равным ширине кроватки и высоте бортика.
Припуски по всем срезам — 1,5 см.
Шаг 3 Выкроите завязки нужной длины — 10 полосок (по три для длинных деталей и по две для боковых) и сшейте их.
Каждую полоску сложите пополам, приутюжьте и раскройте.
Длинные срезы отверните внутрь точно к середине полоски и снова сложите деталь пополам, приутюжьте и стачайте.
Шаг 4 Завязки приколите по углам с лицевой стороны внешних деталей бортика. Дополнительно по одной завязке и посередине длинной детали бортика.
Внешние внутренние детали бортика сложите лицевыми сторонами друг к другу, сколите или сметайте.
Стачайте детали по периметру, оставив открытым небольшое отверстие для выворачивания.
Выверните детали.
Шаг 5 Из синтепона выкроите внутренние детали для бортика (размер такой же, как и у основных деталей, только без припусков).
Шаг 6 Через открытые отверстия деталей бортика вставьте детали из синтепона. Отверстия зашейте вручную потайным швом или на швейной машинке.
Готово!
Источник и фото: domesticadventure.com Бортик из составных деталей с кантом
Вам потребуется:
Хлопок трёх расцветок: для внешних и внутренних деталей бортиков, а также для завязок; Синтепон; Ножницы; Нитки и иголка для шитья; Сантиметровая лента; Хлопковый шнур; Портновские булавки
Шаг 1 Измерьте кроватку по периметру, а также высоту бортика и запишите размеры.
Шаг 2 Из хлопка двух разных цветов выкроите по 6 прямоугольных деталей размером равным ширине кроватки и высоте бортика.
Припуски по всем срезам — 1,5 см.
Шаг 3 Выкроите завязки нужной длины — 24 полоски и сшейте их.
Каждую полоску сложите пополам, приутюжьте и раскройте.
Длинные срезы отверните внутрь точно к середине полоски и снова сложите деталь пополам, приутюжьте и стачайте.
Шаг 4 Выкроите достаточное количество косых беек шириной 4-5 см.
Стачайте друг с другом.
С помощью лапки для молнии сшейте кант.
Шаг 5 Портновскими булавками приколите завязки по углам с лицевой стороны внешних деталей бортика.
Шаг 6 По всему периметру внешней детали с лицевой стороны приколите или приметайте кант.
В местах скруглений припуски канта надсеките.
Шаг 7 Внешние внутренние детали бортика сложите лицевыми сторонами друг к другу, сколите или сметайте.
Стачайте детали по периметру, оставив открытым небольшое отверстие для выворачивания.
Срежьте уголки и выверните детали.
Шаг 8 Из синтепона выкроите внутренние детали для бортика (размер такой же, как и у основных деталей, только без припусков).
Шаг 9 Через открытые отверстия деталей бортика вставьте детали из синтепона. Отверстия зашейте вручную потайным швом или на швейной машинке.
Вид с лицевой и изнаночной стороны.
Детали бортика готовы!
Источник и фото: tommyandellie.com