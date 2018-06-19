Как сшить бортики в детскую кроватку: два простых способа

Мягкий бортик из 4-х деталей

Вам потребуется:

Хлопок трёх расцветок: для внешних и внутренних деталей бортиков, а также для завязок; Синтепон; Ножницы; Нитки и иголка для шитья; Сантиметровая лента; Портновские булавки

Шаг 1 Измерьте кроватку по периметру и запишите размеры длины и ширины кроватки, а также высоты бортика.

Шаг 2 Из хлопка двух разных цветов выкроите по 4 прямоугольные детали размером равным длине кроватки и высоте бортика.

И по 4 боковые детали размером равным ширине кроватки и высоте бортика.

Припуски по всем срезам — 1,5 см.

Шаг 3 Выкроите завязки нужной длины — 10 полосок (по три для длинных деталей и по две для боковых) и сшейте их.

Каждую полоску сложите пополам, приутюжьте и раскройте.

Длинные срезы отверните внутрь точно к середине полоски и снова сложите деталь пополам, приутюжьте и стачайте.

Шаг 4 Завязки приколите по углам с лицевой стороны внешних деталей бортика. Дополнительно по одной завязке и посередине длинной детали бортика.

Внешние внутренние детали бортика сложите лицевыми сторонами друг к другу, сколите или сметайте.

Стачайте детали по периметру, оставив открытым небольшое отверстие для выворачивания.

Выверните детали.

Шаг 5 Из синтепона выкроите внутренние детали для бортика (размер такой же, как и у основных деталей, только без припусков).

Шаг 6 Через открытые отверстия деталей бортика вставьте детали из синтепона. Отверстия зашейте вручную потайным швом или на швейной машинке.

Готово!

Источник и фото: domesticadventure.com Бортик из составных деталей с кантом

Вам потребуется:

Хлопок трёх расцветок: для внешних и внутренних деталей бортиков, а также для завязок; Синтепон; Ножницы; Нитки и иголка для шитья; Сантиметровая лента; Хлопковый шнур; Портновские булавки

Шаг 1 Измерьте кроватку по периметру, а также высоту бортика и запишите размеры.

Шаг 2 Из хлопка двух разных цветов выкроите по 6 прямоугольных деталей размером равным ширине кроватки и высоте бортика.

Припуски по всем срезам — 1,5 см.

Шаг 3 Выкроите завязки нужной длины — 24 полоски и сшейте их.

Каждую полоску сложите пополам, приутюжьте и раскройте.

Длинные срезы отверните внутрь точно к середине полоски и снова сложите деталь пополам, приутюжьте и стачайте.

Шаг 4 Выкроите достаточное количество косых беек шириной 4-5 см.

Стачайте друг с другом.

С помощью лапки для молнии сшейте кант.

Шаг 5 Портновскими булавками приколите завязки по углам с лицевой стороны внешних деталей бортика.

Шаг 6 По всему периметру внешней детали с лицевой стороны приколите или приметайте кант.

В местах скруглений припуски канта надсеките.

Шаг 7 Внешние внутренние детали бортика сложите лицевыми сторонами друг к другу, сколите или сметайте.

Стачайте детали по периметру, оставив открытым небольшое отверстие для выворачивания.

Срежьте уголки и выверните детали.

Шаг 8 Из синтепона выкроите внутренние детали для бортика (размер такой же, как и у основных деталей, только без припусков).

Шаг 9 Через открытые отверстия деталей бортика вставьте детали из синтепона. Отверстия зашейте вручную потайным швом или на швейной машинке.

Вид с лицевой и изнаночной стороны.

Детали бортика готовы!

Источник и фото: tommyandellie.com