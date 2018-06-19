Ещё
Как сшить бортики в детскую кроватку: два простых способа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сшить бортики в детскую кроватку: два простых способа 

BurdaStyle.ru 55 минут назад
Фото: BurdaStyle.ru
Мягкий бортик из 4-х деталей
Вам потребуется:
Хлопок трёх расцветок: для внешних и внутренних деталей бортиков, а также для завязок; Синтепон; Ножницы; Нитки и иголка для шитья; Сантиметровая лента; Портновские булавки
Шаг 1  Измерьте кроватку по периметру и запишите размеры длины и ширины кроватки, а также высоты бортика.
Шаг 2  Из хлопка двух разных цветов выкроите по 4 прямоугольные детали размером равным длине кроватки и высоте бортика.
И по 4 боковые детали размером равным ширине кроватки и высоте бортика.
Припуски по всем срезам — 1,5 см.
Шаг 3  Выкроите завязки нужной длины — 10 полосок (по три для длинных деталей и по две для боковых) и сшейте их.
Каждую полоску сложите пополам, приутюжьте и раскройте.
Длинные срезы отверните внутрь точно к середине полоски и снова сложите деталь пополам, приутюжьте и стачайте.
Шаг 4  Завязки приколите по углам с лицевой стороны внешних деталей бортика. Дополнительно по одной завязке и посередине длинной детали бортика.
Внешние внутренние детали бортика сложите лицевыми сторонами друг к другу, сколите или сметайте.
Стачайте детали по периметру, оставив открытым небольшое отверстие для выворачивания.
Выверните детали.
Шаг 5  Из синтепона выкроите внутренние детали для бортика (размер такой же, как и у основных деталей, только без припусков).
Шаг 6  Через открытые отверстия деталей бортика вставьте детали из синтепона. Отверстия зашейте вручную потайным швом или на швейной машинке.
Готово!
Источник и фото: domesticadventure.com  Бортик из составных деталей с кантом
Вам потребуется:
Хлопок трёх расцветок: для внешних и внутренних деталей бортиков, а также для завязок; Синтепон; Ножницы; Нитки и иголка для шитья; Сантиметровая лента; Хлопковый шнур; Портновские булавки
Шаг 1  Измерьте кроватку по периметру, а также высоту бортика и запишите размеры.
Шаг 2  Из хлопка двух разных цветов выкроите по 6 прямоугольных деталей размером равным ширине кроватки и высоте бортика.
Припуски по всем срезам — 1,5 см.
Шаг 3  Выкроите завязки нужной длины — 24 полоски и сшейте их.
Каждую полоску сложите пополам, приутюжьте и раскройте.
Длинные срезы отверните внутрь точно к середине полоски и снова сложите деталь пополам, приутюжьте и стачайте.
Шаг 4  Выкроите достаточное количество косых беек шириной 4-5 см.
Стачайте друг с другом.
С помощью лапки для молнии сшейте кант.
Шаг 5  Портновскими булавками приколите завязки по углам с лицевой стороны внешних деталей бортика.
Шаг 6  По всему периметру внешней детали с лицевой стороны приколите или приметайте кант.
В местах скруглений припуски канта надсеките.
Шаг 7  Внешние внутренние детали бортика сложите лицевыми сторонами друг к другу, сколите или сметайте.
Стачайте детали по периметру, оставив открытым небольшое отверстие для выворачивания.
Срежьте уголки и выверните детали.
Шаг 8  Из синтепона выкроите внутренние детали для бортика (размер такой же, как и у основных деталей, только без припусков).
Шаг 9  Через открытые отверстия деталей бортика вставьте детали из синтепона. Отверстия зашейте вручную потайным швом или на швейной машинке.
Вид с лицевой и изнаночной стороны.
Детали бортика готовы!
Источник и фото: tommyandellie.com
BurdaStyle.ru: последние новости
Выбираем канву: разные виды и использование плюс шпаргалка для расчёта количества крестиков Обработка рукавов в мужской сорочке по итальянской технологии: неаполитанские манжеты и распошивание пройм вручную Яркая осень: коллекция Pre-fall 2018 от Carolina Herrera
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова едва прикрылась букетом47
«Она была поплавком на одной из дорожных точек»44
Звезды без макияжа: кто хуже
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон13
Горе сплотило семью Павла Прилучного18
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение