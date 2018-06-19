Кашарель Анаис Анаис 

Cacharel Anais
Anais— известнейшее ароматворенье французского бренда, покорившего
модный мир в 60-тых годах минувшего столетия. Выпущенное в 2005 году, оно задумывалось в качестве революционного парфюма, олицетворявшего саму
женственность. Именно поэтому к работе над духами была привлечена целая команда
«носов» с Roger Pellegrino во главе. И по прошествии трех лет кропотливого труда им, наконец, удалось найти идеальную
формулу!
Особенности палитры самых известных
духов бренда Кашарель Анаис http://www.butik-aromatov.ru/product_42.html
на суд публики были
представлены в двух вариациях, которые были идентичны по составу, разнясь лишь
степенью концентрированности — для дневного и вечернего ношения. Палитра
аромашедевра, который стал бить рекорды продаж в первые же месяцы, выглядела
следующим образом:
· на старте в прелестную аромамелодию сливались жимолостные, флердоранжевые, лавандовые, лимонные, гальбанумные,
бергамотовые, лилейные, гиацинтовые и черно-смородиновые нотки;
· в «сердце» аромата яркими
искрами вспыхивали жимолостные, туберозные, жасминовые, гвоздичные, ландышевые,
ирисовые, лилейные, корне-ирисовые, иланг-иланговые и розовые тона;
· в шлейфе чувственным
букетом представало единство кожаных, сандаловых, амбровых, пачульных, мускусных,
ветиверных, ладанных, бело-кедровых и мшистых нот.
Первоначальной формулы аромата, названного
в честь древнеперсидской богини Анаитис, парфюмеры бренда придерживались долго,
однако ввиду дорогой стоимости многочисленных компонентов состава постепенно
начали вносить в него изменения. В связи с этим популярный парфюм, любимый
миллионами женщин, вскоре оброс множеством фланкеров.
Фланкеры популярного аромата
· в 2006 году вышел 1-й фланкер Анаис Анаис Эу Легер. Цветочная палитра с лилией в центре обрела новые сладковатые нотки,
сохранив нежность и женственность звучания. Флакончик остался прежним,
обзаведясь лишь яркими фиолетовыми тонами в оформлении.
· В 2007-ом была представлена «лимитка» — Анаис Анаис Фловер Эдишн.
·В 2011году вышел новый
аромат со сложным составом на манер первого Анаис, но его запах сильно
видоизменился.
·Композиционно Анаис Анаис Ле Парадиз — фланкер 2012 года, имел узнаваемую сладковатую основу, но стал более свежим
за счет зеленых нот.
·В 2014-том увидели свет Кашарель
Анаис Анаис Ле Оригинал в 2-х вариациях: дневной версиии
туалетной воды с акцентами на зелень и свежесть и де Eau de Parfum — вечерний вариант с прицелом на лилию и сладость.
·В том же 2014 г. появилась версия
Анаис Анаис Премьер Делис от Оливера Креспа и Доры Багриш. В пирамиде к цветочным нотам прибавлены гурманские оттенки, в частности какао.
·В 2015-том вышел фланкер
«Премьера» — Премьер Делис Эу — цветочно-фруктовый с преобладанием тропических
плодов, мало что общего имевший с классическими духами Анаис.
· Анаис Анаис Премьер Делис Эль Эу —
лимитка для летнего сезона 2016 года.
·В 2017 г. был выпущен Анаис
Анаис Премьер Делис Эль Эу Фламинго с оригинальной композицией, уходящей от оригинала все дальше и дальше.