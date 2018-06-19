Кашарель Анаис Анаис

Cacharel Anais

Anais— известнейшее ароматворенье французского бренда, покорившего

модный мир в 60-тых годах минувшего столетия. Выпущенное в 2005 году, оно задумывалось в качестве революционного парфюма, олицетворявшего саму

женственность. Именно поэтому к работе над духами была привлечена целая команда

«носов» с Roger Pellegrino во главе. И по прошествии трех лет кропотливого труда им, наконец, удалось найти идеальную

формулу!

Особенности палитры самых известных

духов бренда Кашарель Анаис http://www.butik-aromatov.ru/product_42.html

на суд публики были

представлены в двух вариациях, которые были идентичны по составу, разнясь лишь

степенью концентрированности — для дневного и вечернего ношения. Палитра

аромашедевра, который стал бить рекорды продаж в первые же месяцы, выглядела

следующим образом:

· на старте в прелестную аромамелодию сливались жимолостные, флердоранжевые, лавандовые, лимонные, гальбанумные,

бергамотовые, лилейные, гиацинтовые и черно-смородиновые нотки;

· в «сердце» аромата яркими

искрами вспыхивали жимолостные, туберозные, жасминовые, гвоздичные, ландышевые,

ирисовые, лилейные, корне-ирисовые, иланг-иланговые и розовые тона;

· в шлейфе чувственным

букетом представало единство кожаных, сандаловых, амбровых, пачульных, мускусных,

ветиверных, ладанных, бело-кедровых и мшистых нот.

Первоначальной формулы аромата, названного

в честь древнеперсидской богини Анаитис, парфюмеры бренда придерживались долго,

однако ввиду дорогой стоимости многочисленных компонентов состава постепенно

начали вносить в него изменения. В связи с этим популярный парфюм, любимый

миллионами женщин, вскоре оброс множеством фланкеров.

Фланкеры популярного аромата

· в 2006 году вышел 1-й фланкер Анаис Анаис Эу Легер. Цветочная палитра с лилией в центре обрела новые сладковатые нотки,

сохранив нежность и женственность звучания. Флакончик остался прежним,

обзаведясь лишь яркими фиолетовыми тонами в оформлении.

· В 2007-ом была представлена «лимитка» — Анаис Анаис Фловер Эдишн.

·В 2011году вышел новый

аромат со сложным составом на манер первого Анаис, но его запах сильно

видоизменился.

·Композиционно Анаис Анаис Ле Парадиз — фланкер 2012 года, имел узнаваемую сладковатую основу, но стал более свежим

за счет зеленых нот.

·В 2014-том увидели свет Кашарель

Анаис Анаис Ле Оригинал в 2-х вариациях: дневной версиии

туалетной воды с акцентами на зелень и свежесть и де Eau de Parfum — вечерний вариант с прицелом на лилию и сладость.

·В том же 2014 г. появилась версия

Анаис Анаис Премьер Делис от Оливера Креспа и Доры Багриш. В пирамиде к цветочным нотам прибавлены гурманские оттенки, в частности какао.

·В 2015-том вышел фланкер

«Премьера» — Премьер Делис Эу — цветочно-фруктовый с преобладанием тропических

плодов, мало что общего имевший с классическими духами Анаис.

· Анаис Анаис Премьер Делис Эль Эу —

лимитка для летнего сезона 2016 года.

·В 2017 г. был выпущен Анаис

Анаис Премьер Делис Эль Эу Фламинго с оригинальной композицией, уходящей от оригинала все дальше и дальше.