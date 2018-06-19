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«Лучшие друзья» в Рязани ищут деньги на переезд приюта для животных
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«Лучшие друзья» в Рязани ищут деньги на переезд приюта для животных 

АиФ Рязань 53 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
НП «Лучшие друзья» открыли сбор денег для переезда на новое место, сообщается в группе некоммерческой организации в социальной сети.
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