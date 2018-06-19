Невротическое чувство вины: как определить, что оно у вас есть

Знаете ли вы что чувство вины из всех живых существ способны испытывать только люди? Существует множество научных теорий, объясняющих возникновение чувства вины, однако все они сходятся в одном — это чувство критически важно для существования человеческого социума в том виде, в котором он существует сегодня. Чувство вины является неким предохранителем, не позволяющим нам вести себя агрессивно или же аморально. Страх перед муками совести способствует тому, чтобы мы выполняли возложенные на нас социальные обязательства, заботились о слабых, честно выполняли свою работу. Согласно наблюдениям криминалистов, психопаты и маньяки отличаются тем, что не способны испытывать чувство вины и сострадания и именно этот дефект в их психике позволяет им совершать преступления.

Невротическое чувство вины, что это?

Все хорошо в меру. Излишнее чувство вины так же гибельно, как и его полное отсутствие. Согласно статистике, почти 80% всех самоубийств происходит из-за избыточного чувства вины или стыда. Психологи разделяют «настоящее» чувство вины и «невротическое». Люди испытывают «настоящую» вину, если поступают плохо. А «невротическое» чувство вины возникает в ситуации, когда человек винит себя, но при этом он не сделал ничего плохого. Вот некоторые классические примеры того, как себя проявляет невротическое чувство вины:

Человек винит себя в том, что никак не мог предотвратить, поскольку это лежало вне зоны его ответственности и возможностей. Например, пятилетний ребенок винит себя за развод родителей. Некоторые люди способны испытывать стыд за то, что кому-то хуже им. Вам стыдно, что в Африке голодают дети, а вы съели уже вторую котлету? Это невротическая вина.

Человек испытывает слишком сильное чувство вины по сравнению с величиной своего проступка. Вы когда-то солгали своей маме, что потеряли дневник и теперь тридцать лет спустя все еще не можете этого забыть и чувствуете свою вину? Значит у вас именно «невротическое» чувство вины.

Чувство вины за «плохие» (злые, пошлые, аморальные) мысли и желания некоторые психологи так же выделяют как невротическое. Контролировать свои мысли значительно сложнее, чем поступки, а зачастую и вообще невозможно. Тем не менее, люди способны годами страдать из-за того, что когда-то подумали. Например, подростки часто испытывают вину за сексуальные фантазии или сны.

Таким образом, «невротическое» чувство вины мало зависит от того, как в реальности ведет себя человек. Даже будучи абсолютно положительным, он может постоянно испытывать изматывающее чувство вины, выражающееся в навязчивых мыслях, низкой самооценке, а в критических случаях — даже в попытках самоубийства.

Откуда берется «невротическая» вина и как ее определить?

Психологи связывают наличие невротического чувства вины с особенностями личности, сформировавшимися в раннем детстве. В возрасте от года до пяти ребенок учиться не только ходить, говорить и чистить зубы щеткой. Этот возраст так же является критическим для того, чтобы сформировать мнение о себе, как о человеке. Какой я? Хороший, добрый и честный? Или же я неправильный, плохой и вообще причина всех бед окружающих? Представление о себе у ребенка формируется на основе тех характеристик, которые транслируют ему близкие люди — родители, воспитатели, родственники. Если ребенок постоянно оказывается «виноват» во все: в том, что упал и испачкался, в том, что папа пришел злой с работы, что у бабушки поднялось давление, то это формирует основу для возникновения невротического чувства вины в будущем.

Здоровое «правильное» чувство вины говорит нам, что следует делать по-другому, чтобы стать лучше и сделать лучше мир вокруг себя. В то время как невротическое чувство вины не приносит нам ничего, кроме моральных терзаний и от подобной «вины» психологи советуют избавляться, либо самостоятельно, либо с помощью специалиста.

Чтобы определить, является ли чувство вины «настоящим» или же «невротическим», достаточно честно ответить себе на следующие вопросы:

Действительно ли то, что произошло, было на моей ответственности? И если да, то что заставляет меня так думать? Есть ли тому какие-то доказательства?

Какие именно моральные нормы я нарушил (а)? Являются ли эти моральные нормы адекватными и обоснованными?

Могу ли я как то исправить то, что случилось?

Если то же самое случиться в будущем, смогу ли я как то это предотвратить или это не в моей власти?

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