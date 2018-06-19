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Картофельные чипсы теперь печатают на 3D-принтере
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Картофельные чипсы теперь печатают на 3D-принтере 

Гастроном 1 час назад
Фото: Гастроном
Специалисты компании Frito-Lay утверждают, что чипсы, сделанные при помощи 3D-принтера, получаются более рельефными и хрустящими. Сообщается, что эксперимент с продуктом нового поколения длится уже несколько лет, но раньше ломтики получались маленькими и слишком хрупкими. Теперь же напечатанные на принтере чипсы превосходят по вкусовым качествам даже свой натуральный аналог и скоро поступят в продажу.
Эксперты предвидят, что в ближайшие 3-5 лет промышленность, в том числе и пищевая, будет полностью автоматизирована средствами 3D-печати. Возможно, совсем скоро мы начнем питаться 3D-бургерами и пиццами.
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