Картофельные чипсы теперь печатают на 3D-принтере

Специалисты компании Frito-Lay утверждают, что чипсы, сделанные при помощи 3D-принтера, получаются более рельефными и хрустящими. Сообщается, что эксперимент с продуктом нового поколения длится уже несколько лет, но раньше ломтики получались маленькими и слишком хрупкими. Теперь же напечатанные на принтере чипсы превосходят по вкусовым качествам даже свой натуральный аналог и скоро поступят в продажу.

Эксперты предвидят, что в ближайшие 3-5 лет промышленность, в том числе и пищевая, будет полностью автоматизирована средствами 3D-печати. Возможно, совсем скоро мы начнем питаться 3D-бургерами и пиццами.