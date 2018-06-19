Проснулась от страсти: фигуристая сибирячка написала эротический роман не про себя

Ксения родилась в Усть-Каменогорске, небольшом городе на востоке Казахстана, а в 6 лет попала в студию танцев и занималась там до 18 лет, выступая в основном составе группы. Она окончила Новосибирский государственный технический университет с красным дипломом, а затем начала работать в журналистике — на радио и ТВ, затем — в PR.

Последние полгода девушка посвятила себя писательству — благодаря этому на свет появился её роман «Пробуждение», который она презентовала в Новосибирске в середине июня.

«За книгу я села 10 лет назад. Но активно я пишу последний год — появилась композиция, детали… Это были не рассказы, это были эмоции, события, поводы. Потом этих эмоций и событий стало очень много, и я поняла, что они все примерно в одну сторону, начало рождаться повествование.

Понятно, что человек и правда меняется со временем, и повествование моё менялось, но оно осталось в том ключе. Героиня у меня не взрослая женщина, ей 18 исполняется, поэтому мысли у неё схожи с теми, что рождались у меня на тот момент»,

— рассказала корреспонденту SHE писательница.

У её героини есть всё, что нужно для счастья: любимые танцы, добрые родители и друзья, но нет главного смысла жизни. Ксения подчёркивает, что это не любовный роман, хотя и описывает долгожданную встречу с мужчиной — и как следует из названия, книга о пробуждении настоящих чувств.

«Скинув платья в раздевалке, глянцевые от пота девушки непринужденно смеялись, выполняли различные battements (движение классического танца. — М. М.), пока я, ухватив одно из платьев, украдкой любовалась им, трогала и даже… даже нюхала его, словно бы физически ощущая аромат их недавнего сценического успеха…

А сегодня я — одна из них! Я оказалась в основном составе менее чем через полгода после этого случая. И какой это был экстаз и восторг, просто верх мечтаний любой девушки из старшей студии! Я стала одной из небожительниц после того, как на очередной тренировке Мари смотрела на всех как-то особенно пристально, а в конце занятия попросила меня задержаться и кинула: «Oh! très bien! (О, очень хорошо! — М. М.). Приходи в субботу в два».

По словам писательницы, она не писала автобиографию, хотя многие моменты и чувства героини схожи с её опытом.

«Безусловно, есть что-то пропущенное через себя — в определённой степени. Но это собирательный образ — эмоции, чувства. В точности такого не было. Но мы же понимаем, что любовь случается не только в романах!

Я очень люблю танцы — в принципе из биографии у меня это понятно. Школьная жизнь, танцевальная — понятно, что это меня вдохновляло и радовало, для меня это счастье, это меня и вдохновило.

Но главный мотив книги — именно пугающая пустота в душе героини, боль и тоска, их не могут затмить танцевальные будни, которые в принципе то она любила.

Поиск этого нового смысла, новых чувств, которые ей жизненно необходимы — это и есть главное, на мой взгляд», — говорит Ксения Блажиевская.

В книге есть не только повествование, как зарождаются чувства между женщиной и мужчиной, но и довольно эротичные фрагменты, где описывается красота девушек и их отношения, нежная, в чём-то романтическая дружба. Блажиевская отмечает, что такие разноплановые сцены нужны, чтобы показать «всю палитру мужского и женского».

«Я уже не слышу, что говорит Кира. Двое мужчин разговаривают с Сандрой, один — ничего особенного, а вот второй… Породистое лицо с сильными мужественными чертами, их словно вылепили из глины: греческий профиль… высокий лоб, чувственные губы. Тёмные волосы каскадом ниспадают чуть ниже затылка. Очень высокий — футов семь, широкоплечий. На вид старше меня. Сосредоточен, движения четки и выверенны. Кажется, он немного замкнут, не особо разговорчив, в отличие от своего друга. Находится в компании, но как будто особняком. Он смотрит на все спокойно и уверенно. Немного жестко. Глаза думающие, ищущие какой-то смысл. А его взгляд… Даже на расстоянии он буквально подхватил меня и понес над серой повседневной реальностью. Впервые я чувствую, как что-то ноет внутри. Внутреннее знание слилось с сердечным ритмом и говорит: это он. Я задерживаюсь, чтобы насладиться этим чувством и этим мужчиной».

Писательница говорит, что пока что отзывы о её дебютном произведении были исключительно положительными, но она готова к любой критике, даже самой жёсткой. По словам Блажиевской, она воспринимает негативные рецензии как что-то неизбежное — вроде грозовых ливней летом.

«Я понимаю, что обнажаю свои мысли, душу перед незнакомыми людьми — это очень личное. С другой стороны, это моя история, она и не обязана всем нравиться. Каждая история заслуживает того, чтобы быть услышанной и рассказанной. Это жизнь, не идеальная картинка», — признаётся автор романа.

К популярным книгам формата эротической трилогии «50 оттенков серого» сибирская писательница относится «с большим интересом», хотя и не считает, что её роман — это попытка вписаться в тренд. Она говорит, что её вдохновили совсем другие книги — классические, например, «Тихий Дон» Михаила Шолохова или «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.

«Он сажает ее к себе на колени. Вроде бы ничего не произошло, но как он это сделал — решительно, без вопросов — и каким чувственным низким голосом он это сказал, какой у него взгляд, — во всем этом есть энергия страсти, энергия настоящего мужчины. Это так близко к чувствам и ощущениям, которых она ждала от жизни в самом высшем ее проявлении.

Я жива. Я это почувствовала. Скорлупа осыпалась».

На вопрос, как писать о чувствах так, чтобы это не выглядело глупо, Ксения повторяет, что на её взгляд, эмоции не бывают смешными или неправильными.

«Я не училась специально писать эротику, не посещала такие мастер-классы, курсы. Просто писала о своих чувствах, и они приняли такую форму. Правильную или неправильную — пусть каждый для себя решает. В любви правил нет — их нельзя контролировать.

Иногда они пугающие, они необъяснимы, но они от этого не менее прекрасны — и в этом их сила. Но другой момент — если мы говорим о стройности, манкости литературного слога, здесь, конечно, важны вкус и чутье, с этим у меня все в порядке», — уверена девушка.

Писательница признаёт, что с героиней её объединяет поиск смысла и всё-таки ожидание встречи с мужчиной мечты.

«Моё сердце свободно, любимого человека сейчас у меня нет. А то, что я занимаюсь писательством — это личные сбережения, ни у кого на шее не сижу — у родителей или у бойфренда.

Разочарования [в мужчинах], конечно, были — немного, но они были сильные. Я не лукавлю, хотя может, это странно или слишком наивно, — я, как и в 18 лет, мечтаю о такой же любви, [о мужчине], как знаете, мистер Дарси из «Гордости и предубеждения». Честная натура, искренняя щедрость души, благородство, доброта мои идеалы не поменялись», — заверила Ксения Блажиевская.

«Всегда ли расстояние означает расставание? Навсегда, на миг, на неопределённое время? На расстоянии вытянутой руки матери от младенца, спящего в колыбели; на расстоянии родителей̆ от ребёнка, уезжающего из родительского дома… Иногда мы ссоримся с близкими, теряем друг друга из виду на какое-то время. Но потом возвращаемся. А иногда самый близкий человек уходит из жизни, и навсегда он остается только в твоем сердце и в твоей душе. Это и любовь, и боль одновременно. Но это мучительное томление необходимо нам, нашей душе, чтобы она полностью раскрылась. И как только ты пробудишься, ты уже не будешь прежним, зато обязательно станешь счастливым. Нужно только терпение, чтобы суметь этого дождаться».

Сейчас «Пробуждение» доступно на популярных интернет-площадках и скоро появится в книжных магазинах. По словам Ксении, её следующая книга совсем не обязательно будет снова о любви, чувствах и драме — вполне возможно, что вторым творением окажется комедия.

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