Федорова раскритиковала швейцарского журналиста за выпад в сторону россиянок

«Не знаю, что ему позволило сделать такой вывод. То, о чем он пишет, это неправда. Наша славянская красота — была, есть и будет. Наши женщины одни из самых красивых. Сейчас, конечно, представления о красоте меняются. Но мне, кажется, что ему просто не повезло. Красивых девушке много и в Москве, и в провинции. Просто надо погрузиться больше в активную внутреннюю жизнь, тогда это увидишь. А так, мимолетом, сложно составить какое-то объективное впечатление», — цитирует слова Оксаны Федоровой издание «Ридус»

Корреспондент издания Die Südostschweiz Рене Вебер прилетел на ЧМ-2018 и остановился в Тольятти. В своем материале «Где прекрасные Ольги с Волги?» он рассказал о нехватке красивых женщин в России.

«Все наслышаны о красоте русских женщин. Они считаются мерилом для всего мира. Женщинами мечты. Соответственно у меня были ожидания каждый день видеть только красавиц. Но, как вы знаете, есть исключения, подтверждающие правило. Тольятти, должно быть, как раз и является таким исключением», — написал журналист.

По словам Вебера, в городе с населением в 700 тыс. человек он «заметил не так много красивых женщин».

«Возможно, я ещё не был в нужном месте. Может быть, из-за ожидания чемпионата мира просто ношусь туда-сюда с закрытыми глазами», — заявил швейцарец.