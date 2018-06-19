«Роскачество»: самое вкусное молоко России

Москва, 19 июня — «Вести. Экономика». В рамках всероссийского масштабного исследования молочной продукции «Роскачество» проверило пастеризованное молоко с жирностью 3,2% и выше. Это самый популярный вид молока, доля продаж которого в общем количестве молока составляет 38% от всего молока, реализуемого в рознице. Ниже мы расскажем о 10 самых качественных брендах молока. 1. Parmalat

Баллы: 5,475Стоимость: 63 руб. /лМолоко питьевое цельное пастеризованное (массовая доля жира — 3,4%) под торговой маркой Parmalat произведено АО «Белгородский молочный комбинат» в России. Это молоко безопасно. Антибиотики в его составе отсутствуют. Кроме того, в нем не было обнаружено в количествах, опасных для здоровья, нитрофуранов, а также микотоксинов, которые могут попадать в состав молока из кормов для животных. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. 2. «Экомилк»

Баллы: 5,1875Стоимость: 63 руб. /лМолоко питьевое пастеризованное (массовая доля жира — 3,2%) под торговой маркой «Экомилк» произведено ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» в России. В молоке не было обнаружено в количествах, опасных для здоровья, нитрофуранов, а также микотоксинов, которые могут попадать в состав молока из кормов для животных. Однако в его составе присутствуют следы антибиотика стрептомицина. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. 3. «Молоко нашей дойки»

Баллы: 5,1625Стоимость: 67 руб. /лМолоко цельное питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,5% под торговой маркой «Молоко нашей дойки» произведено ЗАО «Шестаково» в России. В молоке не было обнаружено в количествах, опасных для здоровья, нитрофуранов, а также микотоксинов, которые могут попадать в состав молока из кормов для животных. Однако в его составе присутствуют следы антибиотика стрептомицина. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. 4. «Вкуснотеево»

Баллы: 5,1625Стоимость: 77 руб. /лМолоко питьевое пастеризованное цельное (массовая доля жира — 3,5%) под торговой маркой «Вкуснотеево» произведено ПАО «Молочный комбинат „Воронежский“ в России. В молоке не было обнаружено в количествах, опасных для здоровья, нитрофуранов, а также микотоксинов, которые могут попадать в состав молока из кормов для животных. Однако в его составе присутствуют следы антибиотика стрептомицина. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. 5. Globus

Баллы: 5,1625Стоимость: 71 руб. /лМолоко питьевое пастеризованное отборное „Утречко“ (массовая доля жира — 4,2%) под торговой маркой Globus произведено ООО „Афанасий“ в России. В молоке не было обнаружено в количествах, опасных для здоровья, нитрофуранов, а также микотоксинов, которые могут попадать в состав молока из кормов для животных. Однако в его составе присутствуют следы антибиотика стрептомицина. Кроме того, молоко было пастеризовано с соблюдением всех технологий. Результаты исследования состава стеринов показали, что в нем нет растительных жиров. Сухое молоко в составе также отсутствует. 6. „Каждый день“

Баллы: 5,0625Стоимость: 41 руб. /лМолоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,2% под торговой маркой „Каждый день“ произведено товариществом на вере „Сыр Стародубский“ в России. Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка соответствует установленным нормам. Кроме того, молоко было пастеризовано с соблюдением всех технологий. Результаты исследования состава стеринов показали, что в нем нет растительных жиров, в его составе присутствуют следы антибиотика окситетрациклина. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. 7. „Веселый молочник“

Баллы: 4,9125Стоимость: 71 руб. /лМолоко питьевое цельное пастеризованное отборное (массовая доля жира — от 3,8%) под торговой маркой „Веселый молочник“ произведено АО „ВБД“ в России. В его составе присутствуют следы антибиотика стрептомицина. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка соответствует установленным нормам. Однако, возможно, в процессе пастеризации молока был превышен температурный режим или длительность пастеризации. Результаты исследования состава стеринов показали, что в нем нет растительных жиров. Сухое молоко в составе также отсутствует. 8. „Домик в деревне“

Баллы: 4,9125Стоимость: 78 руб. /лМолоко питьевое цельное пастеризованное деревенское отборное с массовой долей жира от 3,5% до 4,5% под торговой маркой „Домик в деревне“ произведено АО „ВБД“ в России. В его составе присутствуют следы антибиотика стрептомицина. Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка соответствует установленным нормам. Однако, возможно, в процессе пастеризации молока был превышен температурный режим или длительность пастеризации. Результаты исследования состава стеринов показали, что в нем нет растительных жиров. Сухое молоко в составе также отсутствует. 9. „Простоквашино“

Баллы: 4,9125Стоимость: 76 руб. /лМолоко цельное отборное питьевое пастеризованное (массовая доля жира — 4%) под торговой маркой „Простоквашино“ произведено СООО „Данон Пружаны“ в Республике Беларусь. В его составе присутствуют следы антибиотика стрептомицина. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка соответствует установленным нормам. Однако, возможно, в процессе пастеризации молока был превышен температурный режим или длительность пастеризации. Результаты исследования состава стеринов показали, что в нем нет растительных жиров. Сухое молоко в составе также отсутствует. 10. „Слобода“