Проблемная беременность. Как себе помочь

Не всем выпадает счастливая карта пропархать всю беременность как бабочка. Очень здорово, если вместе с прекрасным ожиданием не обострятся хронические заболевания или не проявятся новые. Хорошо, если этот период пройдёт гладко, без всяких угроз, тонусов и недостаточностей. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Иногда беременность приводит к обострению хронических заболеваний, сопровождается угрозой прерывания или истмико-цервикальной недостаточностью, может стать причиной появления совсем новых проблем со здоровьем. Всё это радости, конечно, не добавляет. Больницы, стационары, ворох исследований с незнакомыми названиями и цифрами, осмотры врачей, а ещё клубок различных чувств внутри. Всё это вместо радости приходится нести хрупкой беременной женщине.

Что происходит с будущей мамой, если беременность нелёгкая?

Ни одна беременная женщина не желает себе проблем со здоровьем. Мы все рисуем в своих мечтах своё лёгкое и сильное тело, в котором в безопасности и любви зреет новая жизнь. Каждая из нас хочет вспоминать этот период с удовольствием и теплотой. Поэтому, когда мы сталкиваемся с проблемами, мы пугаемся. Это всегда неожиданно и неприятно. Даже если врачи пророчат какие-то осложнения, внутри мы всегда надеемся, что нам повезёт. Этот страх глубокий, потому что он касается двоих: будущую маму и её ребёнка. А дальше начинается период неравной борьбы за своё здоровье и благополучие малыша. Мы погружаемся в пучину обследований и анализов, стационаров и врачей. Учимся понимать сложные термины, разбираться в лекарствах, ищем поддержку у медиков, близких и друзей. Если не очень везёт с врачами, и они не особо объясняют ваше состояние, сухо общаются и стреляют в вас дробью диагнозов и прогнозов, то после этого становится ещё страшнее. Могут накатывать безысходность и одиночество. Казалось бы, в таких ситуациях беременную женщину должны поддерживать близкие, но и тут не всё так однозначно. Иногда близкие люди разрушаются сильнее: мама может хвататься за сердце, ей лучше вообще ничего не говорить, муж пугается или отстраняется, подруги рассказывают о своём нерадостном опыте, их рассказы изобилуют пугающими подробностями. Беременной женщине, у которой и так не всё гладко в её положении, очень тяжело всё это перенести. Тут же может накладываться чувство вины. Мы будто начинаем искать свои огрехи, которые могли привести к сегодняшним проблемам: «Ходила в 17 лет в короткой юбке, застудила придатки/почки, вот и мучаюсь теперь… Когда-то курила… недостаточно правильно питалась… не подготовилась к беременности» и т.д. Список самообвинений может быть длинным и печальным. Тут могут ещё и врачи масла в огонь подлить, обронив сакраментальную фразу: «Ну, с вашим-то анамнезом, чего вы вообще ожидали…». Немудрено, что женщины, пережившие трудную беременность, потом вспоминают это время как ужасное и тяжёлое. Тут как никогда им нужны поддержка и помощь.

Как будущая мама может поддержать себя, если на её долю выпала проблемная беременность?

Перестаньте искать информацию о ваших проблемах в Интернете. Одно дело посмотреть значение чисел в листке анализов и совсем другое — начать гуглить о том, что это может значить и к чему приведёт. Выискивая возможные последствия своих недугов и проблем, вы множите тревогу внутри себя. Разрешению ситуации это не помогает, а вот нервы мотает будь здоров.

Ищите поддержку у тех, кто так же, как и вы, сейчас варится в похожих трудностях. Заводите знакомства в стационаре, где лежите, в очереди в женской консультации. Знакомясь с другими такими же мамами, которые тоже боятся, растеряны и не знают, чего ожидать, вы не только поддерживаете друг друга, но и будто растворяете концентрированные переживания в общении.

Придумайте для себя 1 — 2 поддерживающих ритуала. У каждой из нас есть любимые фильмы, книги, запахи и вкусы, которые возвращают нас в спокойное и умиротворённое состояние, напоминают нам о доме и покое. Я помню, как интуитивно в трудные жизненные моменты по вечерам смотрела одну и ту же комедию, а старая бумажная книжка с детской сказкой была для меня символом тепла и уюта. А моя мама говорила: «Все беды можно пережить, если попить вечером чайку с лимоном». Начните сознательно привносить такие вещи в свою жизнь, особенно в моменты, когда вам тяжело. Это помогает держаться на плаву.

Разрешите себе плакать и жалеть себя. Во-первых, вы сейчас не супермен в плаще, а будущая мама, которой очень трудно. А во-вторых, утрамбованные внутрь, сдержанные эмоции страха, тревоги и обиды значительно сильнее вредят и вам, и ребёнку, чем искренние слёзы. Только позаботьтесь о том, чтобы плакать в поддерживающей и безопасной атмосфере, рядом с теми, кто сможет пожалеть вас и принять ваши чувства.

Перестаньте себя обвинять и не разрешайте делать это другим. Всякий раз, когда внутри вас разворачивается обвинительный монолог, спрашивайте себя: «Чем мне поможет самообвинение в этой ситуации?!». Вы уже страдаете и испытываете страх за свою беременность, зачем вам ещё больше виноватить себя?!

Обратитесь к специалисту-психологу. Сейчас всё чаще в женских консультациях можно встретить профессионального психолога, имеющего специализацию по работе с беременными женщинами. Обычно это очень бережные специалисты, помогающие выйти из замкнутого круга страхов и самообвинений.

Важен каждый прожитый вместе день

Не всегда важные для нас моменты и процессы проходят так, как нам хотелось бы. Иногда мы сталкиваемся с тем, что жизнь непредсказуемая и жестокая штука. И в это время нам приходится особенно заботиться о себе. И всегда, когда вы встречаетесь с трудностями на пути к своему материнству, помните, что каждый прожитый день, каким бы он ни был, важен на этой дороге. Он приближает вас к самому желанному моменту вашей жизни, когда вы возьмёте на руки своего долгожданного ребёнка.