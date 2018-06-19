Помочь войти в социум: как работает сопровождение молодых инвалидов

Дети с ментальными особенностями, взрослея, все равно часто остаются большими детьми. Без поддержки родителей они не могут жить. Но таких людей важно встроить в общество, чтобы они были, по возможности, самостоятельны. Этому помогает Служба сопровождения, которую сейчас развивает РОО «Яблочко».

"Дело даже не в специальной педагогической подготовке. Надо уметь спокойно воспринимать все странности человека, который рядом с тобой. А еще эта работа, как мне кажется, — возможность для ассистента сопровождения расширить свои границы, узнать свои новые возможности", — говорит 29-летняя Татьяна Тюрина, которая участвует в проекте сопровождения молодых людей с инвалидностью. Программу сопровождения реализует РОО содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Яблочко».

Эта организация, изначально созданная родителями таких детей, уже много лет ведет работу с людьми с ментальными особенностями. На первом этапе проекта сопровождающих подобрали двадцати людям с инвалидностью. В задачи входило провожать ребят на занятия и помогать овладевать социальными навыками.

Очень часто люди с ментальными особенностями зависимы от своих родителей — они не самостоятельны. К сожалению, бывает так, что их даже некому вести по жизни, тогда они оказываются в психоневрологических интернатах (ПНИ). При этом содержание инвалида в таких лечебных заведениях, по данным Департамента социальной защиты населения Москвы, обходится государству в среднем в 60 тысяч рублей в месяц.

А обслуживание инвалида на дому с социальным сопровождением может сократить расходы государственного бюджета в два раза. Ведь возможность сопровождения на дому позволит инвалиду остаться жить в привычных для него условиях, а иначе инвалиды будут продолжать пополнять ПНИ. Служба социальной поддержки обеспечивает людям с инвалидностью жизнь дома даже после ухода из жизни их родителей.

Проект РОО «Яблочко» решил развивать программу сопровождения, и сейчас уже сделан первый шаг: у подопечных организации появились провожатые, которые серьезно разгрузили родителей подопечных. Это, на самом деле, непростая работа, поскольку нужно найти индивидуальный подход и расположить к себе человека с ментальными особенностями. Проектом предусмотрена небольшая оплата труда сопровождающих. Но участники говорят, что главное, что их привлекает — профессиональный интерес (если сопровождающие педагоги например), и каждого, — конкретная польза этой работы.

"Я в последнее время четко для себя поняла, что не могу делать какие-то вещи, которые не приносят пользу. А в этой работе мне нравится то, что это сразу заметная реальная помощь и родителям, и этим детям, которым уже больше 18", — говорит Татьяна.

Она сопровождает нескольких своих подопечных (сейчас это Михаил Емельянов и Павел Дитлов, аутисты) на занятия, а еще учит ходить в магазин и делать покупки.

"Мишу в магазине уже знают и любят, он здесь постоянный покупатель, раньше ходил за покупками с мамой. С сотрудниками магазина у него дружеские отношения, и они при случае ему помогут. До конца быть полностью самостоятельным Мише тяжеловато, но Миша очень старательно ко всему подходит", — рассказывает Татьяна. Павел, в отличие от молчаливого Миши, — совсем другой подопечный, он активный, шумный.

"Паша более открытый, не стесняется. Но сопровождающий ему все равно нужен — сначала он один отказывался ходить, ему было некомфортно. Нужно было помочь ему адаптироваться", — поясняет Татьяна.

Пока приходится подсказывать мелочи. Когда нужно купить яблоки, Татьяна напоминает, что фрукты должны быть без бочков. Потом помидоры — нужны не мягкие, крепкие. Татьяна напоминает про срок годности — на это тоже нужно обращать внимание. Родители молодых людей с инвалидностью очень волнуются за будущее своих детей: сможет ли их ребенок жить самостоятельно? Сопровождение помогает наращивать социальные и коммуникативные навыки.

"Раньше такие семьи варились в собственном соку. А теперь у нас есть поддержка. Сейчас мне уже 63 года, мужа не стало, нет и бабушек, одной тяжело. Проект РОО «Яблочко» нас серьезно разгрузил, — рассказывает Валентина Емельянова , мама Михаила. — Любые занятия с сыном людей со стороны — это для меня большая помощь. Миша, например, по пути может сесть на лавочку и сидеть, даже если холодно или идет дождь, может заболеть. Он медлительный, сам не может быстро собраться и уйти, поэтому его нужно сопровождать. Ему важен рядом человек, который поможет сосредоточиться, сконцентрироваться на цели".

"Дети наши хоть и большие уже, но это все равно ребенок, — говорит Ольга Дитлова, мама Павла. — Такого человека нельзя куда-то отправить самостоятельно, его надо сопровождать. Походы в магазин — одна из нужных задумок. Павел не мог преодолеть свой какой-то блок, и теперь уже стал ходить за покупками самостоятельно. Участие постороннего человека помогает лучше, чем родительское влияние". А еще для людей с ментальными особенностями важны дружеские взаимоотношения, общение, и сопровождающий — это человек, который искренне ими интересуется. Татьяна проводит много времени в разговорах со своими подопечными.

"Мы хотим за время работы проекта отработать модель службы социального сопровождения, — рассказывает Елена Златогуре, руководитель РОО «Яблочко». — Надеемся, что этот опыт можно будет тиражировать в регионы. Думаем, в будущем Служба социального сопровождения расширит свои услуги: это будет не только сопровождение людей с инвалидностью, но и бытовая, социальная, коммуникативная помощь. Мы будем работать по реестру поставщиков социальных услуг Департамента труда и социальной защиты населения Москвы".

Пока, замечает Елена, нет законодательно утвержденных стандартов обслуживания и сопровождения людей с расстройствами психики и поведения. Такие семьи были долгие годы изолированы от общества. Но сейчас люди с инвалидностью активно вовлекаются в социум, учатся, работают, осваивают многие навыки и умения. Им нужна поддержка.