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Котенок съел собаку-любимицу костромской семьи
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Котенок съел собаку-любимицу костромской семьи 

Kostroma.Today 52 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Маленький пушистый котенок загрыз домашнюю собаку. Жуткую историю корреспонденту KOSTROMA.TODAY рассказала наша читательница Анастасия.
В июне прошлого года костромичка с мужем возвращалась вечером домой с дачи. На обочине дороги они увидели маленького пушистого котенка. Супругам стало его жалко, и они решили приютить малыша.
Животное принесли домой, накормили и напоили. В семье еще жил той-терьер. Котенок и собака друг друга сторонились.
Через несколько дней ночью Анастасия услышала какую-то возню. Она подумала, что это играет собачка, потому что она всегда отличалась веселым нравом.
Утром женщина проснулась и не смогла найти той-терьера. Она его звала, искала по всем комнатам. Но там только мирно спали дети. Вдруг в коридоре Анастасия увидела обглоданные косточки, а рядом сидел котенок.
Костромичка не поверила своим глазам и позвонила в ветеринарную службу. Врачи приехали и сказали, что котенок-найденыш — это вообще не кот. А малыш рыси. Именно он и съел той-терьера.
Рысь врачи забрали с собой.
Анастасия до сих пор не может пережить утрату любимицы, и просит костромичей быть предельно внимательными, чтобы не оказаться в такой же ситуации.
В этой истории женщину радует только одно — что рысь не набросилась на ее годовалую дочь.
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