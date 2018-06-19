Сезонные проблемы: какие опасности угрожают собакам летом?

Календарное лето в нашей стране уже пару недель как наступило, и чтобы избежать проблем и испорченного отдыха, самое время вспомнить о неприятностях, которые могут поджидать собак в это время года, и о том, как себя вести в экстренных ситуациях. Перегрев и тепловой удар

Самая серьезная и распространенная сезонная проблема — это тепловой удар, который может произойти с любым животным в результате перегрева организма. Основные признаки теплового удара включают тяжелое дыхание, потерю сознания и побледнение слизистых. Если вы заметили эти симптомы у собаки, то необходимо срочно переместить ее в прохладное помещение и оказать первую помощь: слегка увлажнить уши и лапы прохладной водой, дать питомцу попить. После этого необходимо незамедлительно отправиться с пострадавшим в ветеринарную клинику.

В ваших силах не допустить это. В жаркую погоду необходимо следить за состоянием собаки, у нее всегда должен быть доступ к темному прохладному помещению и чистой воде. Не допускайте, чтобы собака проводила много времени под палящим солнцем или лежала на раскаленном асфальте.

Кстати, рынок зоотоваров не игнорирует эту проблему. Так, например, издание Country Living недавно составило топ-8 гаджетов для охлаждения собак. Там есть и охлаждающая бандана, которую следует повязывать питомцу на шею, и прохладительный коврик, и даже охлаждающий ошейник.

Укусы насекомых и змей

Летом комаров много и за городом, и в его черте, по вечерам, когда жара спадает, они начинают прицельно атаковать людей и собак. Любимца можно защитить от этих и других кровососущих насекомых с помощью специальных средств. Приобрести их не проблема, разные варианты есть и в зоомагазинах, и в ветеринарных аптеках. Правда, сначала надо определить, что подойдет именно вашему любимцу. Подробно о наиболее популярных средствах для защиты собак от комаров и других насекомых мы рассказываем в статье «Как защитить собаку от комаров?».

Бывает, что собака на прогулке в лесу или во время отдыха на природе встретилась со змеей, и встреча завершилась не в ее пользу. Обычно это происходит с собаками охотничьих пород или с особенно любопытными животными. Как правило, укус приходится в область морды или передних лап.

Симптоматика может быть разной, чаще всего место укуса опухает, из ранки может сочиться кровь, у собаки появляется тревожность, возможна рвота. В таком случае необходимо как можно скорее доставить собаку в ветеринарную клинику.

Опытные охотники должны иметь с собой аптечку и точно знать, как оказать первую помощь себе и собаке в экстренном случае.

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Душный транспорт

В жаркое время года общественный транспорт становится невыносимым испытанием для многих жителей мегаполисов. Личный автомобиль обычно оснащен системой кондиционирования и вообще намного более комфортен. Во время путешествия на машине с собакой, следует помнить, что оставлять животное в закрытой машине недопустимо. Некоторые ошибочно полагают, что можно ненадолго выбежать до магазина или по делам и оставить собаку на это время в закрытой машине. В сильную жару и на солнце автомобиль в считанные минуты нагревается, в нем становится тяжело дышать, салон превращается в настоящую духовку.

Если вы не хотите, чтобы вашей собаке стало плохо, следует продумывать все нюансы совместного автопутешествия и ни в коем случае не оставлять животное в беззащитном положении в запертом транспорте на жаре.

Водоемы

Многие собаки, особенно охотничьих пород, при виде водоемов считают своим долгом искупаться. Любопытно, что плавание для собак довольно полезно, как и для людей, ведь оно помогает в укреплении иммунитета и тонуса организма.

Однако есть определенные риски, которые несет такое купание в речках и прудах. Например, при длительном нахождении в воде собака может банально простудиться, а в случае, если питомцу в уши зальется вода, может развиться отит. Чтобы этого избежать, не допускайте, чтобы питомец нырял.

Разрешать собаке купаться можно далеко не во всех водоемах. Следует избегать подозрительных и грязных прудов с мутной водой, сточных вод вблизи промышленных районов. Также небезопасны водоемы, в которых обитают птицы. Во всех этих случаях собака рискует заразиться инфекциями и паразитами, и тогда предстоит длительное лечение.

Лучше всего для купания и плавания подходят искусственные водоемы, где вы можете контролировать состояние и температуру воды. К тому же у вас будет уверенность в нормальном состоянии и безопасности воды для собаки.

Лесные жители

Прогулки с собакой на природе мы уже упоминали выше в контексте встречи со змеей. Но это не единственная опасность, с которой вы можете столкнуться, гуляя по лесу. Если вы встретили на своем пути ежа, лисицу, енота, не пытайтесь до них дотронуться и не позволяйте собаке вступить в контакт. Есть риск, что животное заражено бешенством. На сегодняшний день в разных регионах России уже были зафиксированы случаи бешенства и заражения домашних животных и людей, в некоторых даже был введен карантин. Поэтому, прежде чем устраивать совместную с собакой вылазку на природу, убедитесь, что животное привито от бешенства, и вы не пропустили очередную вакцинацию. Эта мера может спасти жизнь вашему питомцу, если вам встретится бешеное и агрессивное животное.

В любом случае, если собаку в лесу укусит какое-то дикое животное, лучше не откладывать визит к ветеринарному врачу.

Если вы будете соблюдать эти простые меры безопасности, следить за питомцем и его здоровьем, то вас ждет полное приятных и радостных эмоций лето. Хорошего отдыха!

Общая терапия и профилактика Первичный прием (консультация)

300-1380

Вакцинация Комплексная базовая вакцинация собак (с бешенством)

500-2000