Как крестьяне готовились к смерти на Руси

Каждого из нас, в конце концов, ждёт вечный покой. Это понимали и наши далёкие предки и понимают современники, но хранить свой гроб в кладовке теперь считается чем-то странным. Мы не хотим верить в свой последний час, хотя ещё недавно нравы были другими.

Не отмолишься, не открестишься

У многих славян считалось, что каждому отпущен свой век и отвратить смерть невозможно, а пытаться приблизить свою кончину означало совершать святотатство.

Самоубийцы же, как и все, кого постиг преждевременный уход из жизни, становились «заложными» покойниками. Это означало, что после наступления смерти они не отправятся в иной мир, а останутся рядом с живыми в виде злых духов.

Попытки узнать свой срок жизни и каким-то образом его продлить отражены во многих сказках и легендах.

Сюжет их строится на том, что главный герой тем или иным образом получает предсказание, а затем его родители или он сам всеми правдами и неправдами старается избежать угрозы, но в конце концов, предсказание всё равно сбывается.

Зная, что в реальной жизни предсказания сбываются далеко не всегда, заблаговременную подготовку к смерти могли начать в довольно раннем возрасте.

Смертный узел

Вместе с приданым в некоторых уголках России девушки часто начинали собирать свой смертный узел. В него входил саван, бельё, платок, обувь и платье, платочки для раздачи присутствующим на поминках. На Урале эта традиция сохранилась вплоть до ХХ века.

При этом венчальная одежда тоже могла служить погребальной. Делалось это по причине того, что смерть в родах была распространённым явлением. Нездоровье роженицы, неопытность повитухи (нередко это были шарлатанки, бродившие по деревням и знавшие о родах крайне мало, но умеющие пускать пыль в глаза) и множество других обстоятельств могли погубить молодую жену.

Если злой рок обходил её стороной хотя бы в первые годы, то она получала возможность собрать смертный узел для сыновей и мужа.

Пуговицы, завязки и крючки на такой одежде были непременно, ведь считалось, что покойник станет носить её на том свете. Подобные вещи описываются в быличках Севера, которые собирали исследователи в прошлом и позапрошлом столетии: покойные могли прийти во снах к родственникам и жаловаться, что одежда неудобная.

Цвет её, как правило, был белый, а у казаков-некрасовцев она сшивалась красными нитками и пояс тоже был красным.

Был дуб, а стал сруб

Всем известно, что гроб, как и одежда, делается по индивидуальным меркам. В старину считалось, что если он слишком большой, и в нём есть свободное место, то скоро в доме появится ещё один покойник, а если слишком узкий, то душе будет в нём тесно. Чтобы его сколотить, нужно подобрать доски, потратить некоторое время на сборку.

Трудно угадать точно, в какой день гроб пригодится и будут ли свободные рабочие руки, чтобы сделать его, поэтому крестьяне частенько запасались заранее каждый собственным последним пристанищем.

Исследователи XIX— начала XX века часто упоминают, что крестьяне хранили гробы на полатях, в сарае или на чердаке, причём, использовали как ящики для зерна или сена. И русские крестьяне считали залогом долгой жизни, земного богатства и успешного воскрешения. Как тут не вспомнить стебли злаков, растущие из погребённого Осириса?

Заказывали гробы у местных мастеров или просили соседей, родственникам такую работу не поручали.

За все платить

Состояние агонии — один из признаков скорой смерти. Верили, что эти мучения связаны с неоплаченными долгами и неразрешенными спорами, кроме того, с жизнью якобы не мог просто так расстаться колдун, если он заранее не передал своё умение кому-то ещё. Поэтому при жизни старались не ввязываться надолго в судебные тяжбы и не занимать бессрочно денег.

Если умирающий ещё был в сознании, то он старался проститься со всеми близкими и исповедаться, лечь вдоль матицы или на солому на полу (по аналогии с рождением), смотреть в небо, просил зажечь свечи, чтобы увидеть правильный путь на тот свет.