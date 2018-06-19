Как выглядят двенадцать стадионов Чемпионата мира

Одно из величайших событий в российской спортивной истории сейчас в самом разгаре. На Чемпионат мира съехались сотни тысяч гостей со всей планеты, а города-участники превратились в настоящие международные хабы, куда ведут все дороги. Но главные центры притяжения — это, конечно, стадионы! Двенадцать архитектурных чудес, на которых тридцать две футбольных команды прямо сейчас борются за звание лучшей в мире. В чём же отличительные особенности каждого стадиона?

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Стадион «Лужники», Москва

Из двенадцати стадионов этот не просто самый большой и знаменитый. «Лужники» — это один из символов Москвы, советского и российского спорта, исторический памятник и гордость нашей страны. Построили его всего за два года, а открылся стадион в 1956 году. Проект гиганта, способного вместить около 80 тысяч человек был разработан аритекторами Рожиным, Хряковым, Власовым и Улласом.

Кстати, по первоначальной задумке FIFA к Чемпионату «Лужники» предполагалось снести и построить на их месте новый суперсовременный стадион. К счастью, удалось обойтись без этого! Исторический фасад здания полностью сохранён, а вот внутри это уже совсем другой стадион, который отвечает всем требованиям организаторов Чемпионата.

“Стадион Спартак”, Москва

Вообще-то стадион называется «Открытие Арена», но на время Чемпионата он сменил своё имя. Для московского «Спартака» появление в 2014 году этого красно-белого красавчика стало долгожданным событием — команда 20 лет мечтала получить свой «дом». Проект стадиона вместимостью около 45 тысяч человек выполнила американская компания AECOM. Здесь сразу понимаешь, что попал не просто на стадион, а в гости к легендарной команде.

Не доходя до входа вы увидите гигантскую статую символа «Спартака» — гладиатора высотой 24,5 метра. У входа вас встретит бронзовый памятник легендарному футболисту «Спартака» и сборной СССР Федору Черенкову . А прямо на поле у Северной трибуны сидят бронзовые братья Старостины — основатели команды.

“Стадион Санкт-Петербург”, Санкт-Петербург

Домашняя арена футбольного клуба «Зенит» строилась почти десять лет и за это время стала притчей во языцех для болельщиков команды, журналистов и просто любителей футбола. Стадион, рассчитанный примерно на 65 тысяч человек, был введён в эксплуатацию в 2017 году. Построен он по проекту знаменитого японского архитектора Кисё Куросавы и может похвастаться множество необычных современных решений.

Так, стадион обладает раздвижной крышей и выкатным полем, что позволяет проводить на ней любые мероприятия в любое время года. А внешне здание напоминает гигантский космический корабль, который приземлился на Крестовском острове на берегу Финского залива.

Стадион «Фишт», Сочи

Этот спортивный объект открылся в 2013 году, но уже снискал себе международную славу. Именно здесь состоялись церемонии открытия и закрытия Олимпийский игр 2014 года. Строительством стадиона, которые вмещает до 45 тысяч человек, руководил австралиец Дэймон Лавелле вместе с архитектурной компанией Populous.

К внешнему виду здания предъявлялись особые требования, учитывая его символическое здание и колоритное расположение. Здесь и горы, и море, и туристическая столица страны, и международное значение. Вот почему были спроектированы сложные арочные своды, которые напоминают одновременно горные вершины и морские ракушки. Само название «Фишт» — это имя горной вершины, по-адыгейски это слово означает «белая голова».

Стадион «Казань Арена», Казань

Первый из двенадцати стадионов, не считая «Лужников», который был построен специально к Чемпионату мира и заодно стал домашней ареной для казанского футбольного клуба «Рубин» . Проектированием занималась американская компания Populous, здание рассчитано на 45 тысяч человек, было построено за 36 месяцев и открылось уже в 2013 году.

Конечно, у стадиона есть свои архитектурные особенности. В первую очередь это ригеля длиной более 120 метров и светопроницаемые консоли крыши, которая опирается всего на 8 точек. Благодаря этому решению стадион кажется воздушным и внешне напоминает волну: это и была основная идея, ведь здание находится на берегу Волги. Но первое, что бросается в глаза при взгляде на «Казань Арену», — это медиафасад, крупнейший в Европе экран в формате «Full HD» площадью 3 700 квадратных метров.

Стадион «Самара Арена», Самара

Стадион на время проведения Чемпионата сменил своё имя, а на самом деле зовётся «Космос Арена», и название это дано ему не просто так. Компании-проектировщики gmp Architekten и AECOM хотели в архитектуре стадиона отразить космические мотивы, тем более, что Самару называют космической столицей России. Стадион вмещает 45000 человек.

Основная отличительная особенность самарского стадиона — купол, который превращает объект в гигантский шатёр. Полностью накрывая сооружение, он словно тянется к земле лучами, словно огромная звезда. Купол состоит из 32 консолей, установленных на пирамидальные опоры высотой 21,4 метра.

Стадион «Мордовия Арена», Саранск

Футбольный стадион в столице Мордовии Саранске построен по проекту немецкого архитектора Тима Хупе и вмещает 45 000 болельщиков. В основу дизайна лег образ солнца — это главный символ мордовских легенд, мифов и сказок. Отсылкой в солнечному свету стало и цветовое решение — стадион выполнен в ярких оранжевых оттенках. Построен стадион был только к весне 2018 года, а первый матч на нем состоялся 21 апреля.

Здание само по себе стало большим событием для Саранска, самого маленького города из тех, что принимают у себя Чемпионат мира. Благодаря стадиону удалось благоустроить территорию и сделать её привлекательнее для жителей. Появился парк, была обустроена набережная реки Инсар, жилой район соединился с центром города, появились зоны для отдыха.

“Стадион Калининград”, Калининград

Если у большинства стадионов-участников мундиаля плавные покатые формы, то этот можно смело назвать самым угловатым и геометричным. Пятиуровневое здание с тремя ярусами трибун имеет форму прямоугольника с закругленными краями. При строительстве за основу взяли проект французского архитектурного бюро Wilmotte&Associes Sa. Вместимость стадиона — 35 тысяч человек.

Для Калининграда строительство стадиона стало не менее важным событием, чем для Саранска. Для его возведения была выбрана ранее пустующая из-за болотистой местности территория — Октябрьский остров, где теперь появятся прогулочные и развлекательные зоны. Недалеко от стадиона находится остров Кнайпхоф, где расположены могила Иммануила Канта и Кафедральный собор, построенный в 1330-х годах.

Стадион «Волгоград Арена», Волгоград

Это сооружение появилось на месте уже сосуществовавшего Центрального стадиона, и место, надо сказать, выбрано идеально — между Волгой и Мамевым курганом, где находится знаменитая скульптура «Родина-мать». Правда, чтобы вместить 45 тысяч зрителей, при проектировании пришлось прибегнуть к хитростям, ведь территория стадиону досталась небольшая.

Фасад представляет собой сужающийся к низу конус, а само здание имеет круглую форму и вантовую кровлю — крупнейшую в мире. Она словно состоит из спиц, поэтому при взгляде сверху может показаться, что вы смотрите на гигантское велосипедное колесо. А еще внешне такая конструкция может вызвать ассоциации с салютом в честь Дня Победы — очень важный момент для Волгограда.

“Стадион Нижний Новгород”, Нижний Новгород

Стадион расположен в месте слияния Волги и Оки, откуда открывается волшебный вид на город. Вот почему для его оформления была выбрана тема объединения двух стихий — воды и воздуха. Главная особенность архитектуры -это колоннада по всей окружности сооружения и козырек, укрывающий трибуны, которые опираются на колонны. Таким образом, арена получается открытой, а фасад от ветра защищают специальные мембраны.

Оформлен стадион в синем и белом цветах, которые идеально вписались в волжскую природу, а его вместимость — 45 тысяч человек. В 2015 году проект «Стадион Нижний Новгород» признан экспертами «Лучшим проектом футбольного стадиона к Чемпионату мира.

»Ростов Арена”, Ростов-на-Дону

Стадион расположился на левом берегу Дона, где для его возведения была намыта специальная песчаная подушка. А сейчас рядом со стадионом уже открыли большую парковую зону. Пятиэтажный комплекс стадиона имеет форму прямоугольника со скругленными углами. Четыре трехъярусные трибуны увенчаны волнообразной кровлей из тентовой мембраны, с прямоугольным вырезом над футбольным полем. Фасад по всему периметру сделан по технологии медиафасада. Стадион вмещает 45 тысяч зрителей.

Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург

Также, как и «Лужники», этот стадион был не построен заново к Чемпионату мира, а был реконструирован. Изначально «Центральный стадион» был введен в эксплуатацию в 1957 году, реконструирован в 2011, а с 2015 по 2017 был подготовлен к мундиалю в соответствии с требованиями FIFA.

Важно было с уважением отнестись к исторической части здания, вот почему его фасады имеют нейтральную архитектуру. Все взгляды будут прикованы именно к той части постройки, возраст которой превышает полвека. Она выполнена в духе сталинского неоклассицизма и её можно смело назвать важным архитектурным наследием.

В статье использованы материалы archilovers.com Читайте также:

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