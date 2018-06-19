Откуда взять энергию, если кажется, что силы закончились?

Мозг человека иногда ведет себя, как капризный ребенок — требует одно, хотя на самом деле хочет совсем другое. Чтобы разбираться в этих хитросплетениях, нужны аналитический ум и способность искренне оценивать свое состояние. Однако научиться понимать себя и давать организму то, что ему действительно нужно, — не так уж и сложно. Если вы чувствуете постоянную усталость и отсутствие желания что-либо делать — обратите внимание на эти пункты.

Устали — отдохните. Честно говоря, даже меня саму немного взбесил этот совет, когда я его напечатала. Но он должен идти первым пунктом, так как дальше всё будет намного сложнее. Речь вот о чем — как я уже говорила, мозг может нас обманывать. А под чувством усталости порой скрываются очень разные причины. Но, прежде чем их анализировать, мы должны быть уверены, что организм действительно получает свою дозу отдыха. Вспомните, когда у вас был отпуск? Что вы делали в это время? Вы уверены, что полностью «отключили голову» и смогли перезагрузиться? Проверьте и подсчитайте, сколько вы спите, достаточно ли вам этого времени? Разумеется, если на данный момент ваша загруженность на работе и дома так высока, что вы не успеваете даже выспаться, — все остальные советы будут просто не к месту. Постарайтесь как можно скорее выйти из этой ситуации. Не обманывайте себя тем, что сил еще предостаточно, а в жизни главное — продуктивность. Недостаток сна и постоянная напряженность неминуемо выльются в накопленный стресс. Который, увы, может проявиться в виде болезни. Я очень хорошо помню по временам работы на телевидении, как тяжело признать собственную усталость и заставить себя взять отпуск или даже больничный, когда он требуется. Кажется, что выпасть из процесса даже на неделю — это невосполнимый урон для карьеры. Умейте вовремя оценить свое состояние и будьте настойчивыми, требуя у руководства неделю отдыха, пусть и за свой счет. И, разумеется, не стесняйтесь честно говорить домашним о своем состоянии и просить помощи в бытовых делах. И никогда не оглядывайтесь на других! «А вот Смирнова пашет два года без отпуска, двух детей воспитывает, и дома всегда ужин из трех блюд!» Вы — не Смирнова. Каждый человек индивидуален. Не соревнуйтесь ни с кем, кроме себя.

Планируйте свой отдых. Сейчас я говорю не только о долгожданном двухнедельном отпуске за границей. Четко продумывать нужно даже единственный выходной в неделю. (Я бы сказала –тем более нужно!) Наш мозг, как мы уже выяснили, очень хитер. Он воспринимает как отдых только смену деятельности. Кроме этого, чем больше меняется картинка и чем больше в ней новых деталей — тем быстрее вы приходите в себя. Как бы ни хотелось в выходной просто отлежаться за закрытыми шторами, поедая углеводы за просмотром сериалов, — заставьте себя потратить это время иначе. Чувствуете внутренний протест? Хорошо, тогда вспомните — насколько отдохнувшей вы себя чувствуете после такого выходного? Нет ли у вас ощущения, что его не было вовсе? Конечно, такое ощущение есть. Ведь по сути — это будто ваш очередной вечер после работы, только чуть длиннее. Поэтому — спланируйте и проведите этот день за три! Постарайтесь сходить или съездить в место, где вы еще не были, попробовать новую еду или необычное развлечение. Занудно распишите день так, чтобы в нем было место и активности, и расслабленному отдыху под вечер. Я вас уверяю, перед сном вы почувствуете себя так, будто были в отпуске неделю. А новый рабочий день порадует вас большим количеством сил. И, конечно, нужно планировать длинный отпуск, пусть он и будет еще через полгода. Лично я несколько раз пускала все на самотек, время отдыха подступало все ближе, а я думала: «Ничего, просто высплюсь, встречусь с друзьями…» Это не работает. Отпуск проходил за отмыванием квартиры и довольно скучными прогулками, оставляя лишь чувство досады. Так что, разумеется, нужно путешествовать или планировать великие дела. Обдумывание такого отпуска и расписывание малейших деталей очень поднимает настроение и дает силы на работу прямо здесь и сейчас. Если нет возможности куда-то поехать — отпуск тем более стоит распланировать. Вы должны точно знать именно по дням, что будете делать и с кем видеться. И, пожалуйста, не тратьте свой отдых на ремонт или чистку кастрюль. Я вам точно говорю — оно того не стоит.

Принимайте витамины и проверяйтесь у врача. У русского человека сильнейшее первобытное презрение к любым лекарствам. Это гордое: «Я вообще не принимаю таблетки!». И вполне обоснованный страх перед врачами — ведь частные найдут целую грядку внезапных заболеваний, а государственные прямо-таки источают раздражение и ненависть. В итоге к каким-то решительным действиям мы прибегаем, только когда по-настоящему припекло. Между тем банальная нехватка железа в организме или гормональный сбой могут не только влиять на наше самочувствие и наличие сил, но и менять личность. Да-да. Например, проблемы со щитовидной железой внешне выглядят практически как психическое расстройство. Вам оно нужно? Будьте современнее. Не ленитесь время от времени ходить к врачу, делать полный клинический анализ крови и проверять состояние гормонов. Пейте витамины и лекарства, которые по результатам проверки пропишет врач. Соглашайтесь на обследования, если терапевт их советует, даже если внешних причин для беспокойства нет. И как минимум пропивайте курс хороших поливитаминов два раза в год. А также не стесняйтесь принимать валериану и пустырник во время стрессовых периодов на работе или дома.

Следите за питанием. Отсутствие настроения и упадок сил вполне могут быть связаны с неправильным питанием. И речь даже не о крайних ситуациях, когда человек день за днем питается фастфудом и бутербродами, — здесь нормальное самочувствие будет просто чудом. Но и недостаточное количество белка, например, может спровоцировать упадок сил. Проанализируйте свое питание. Вспомните, как часто вы едите мясо, яйца, сыр? При нелюбви к животному белку — нормальный гемоглобин вполне можно поддерживать бобовыми. Внимательно отнеситесь к своему завтраку. Кофе и пирожное — это не вариант. Тут обязательно должны быть каша, омлет или вареные яйца с хорошим хлебом. Будьте внимательны к количеству простых углеводов в вашей еде. Белый хлеб, выпечка, сладости, бутерброды в течение дня — всё это, будто дешевое топливо. Оно дает вам нездоровый всплеск энергии на час-два, а затем — отнимает все силы, добавляя раздражения и апатии. Заменяйте такую еду на вкусный сыр, орехи, фрукты, оливки. При желании чем-то перекусить (речь не про полноценный прием пищи) подумайте, чего именно вы хотите. Вспомните о полезных вкусностях, которые вы любите. Быть может, это виноград или помидорки черри? Замените ужасную углеводную булочку на творог, посыпанный ягодами, — честное слово, это будет даже вкуснее.

Занимайтесь спортом. Пишу это правило последним, хотя считаю его самым важным. Спорт незаменим в периоды профессионального выгорания, усталости от монотонной работы и стресса. Это настоящее спасение — только вот есть загвоздка. Наш хитрый мозг кричит: «Полежи, спеши скорее домой, лучше отдохни в горизонтальном положении подольше!» И желание поддаться этим уговорам невероятно высоко. И даже больше — допустим, вы нашли в себе физические и моральные силы и занялись спортом. Но долгожданная награда в виде улучшения состояния организма и бодрости, оказывается, еще далеко! В первые недели вы будете чувствовать еще большую усталость. Впрочем, она начнет обретать более понятные и даже приятные черты. Улучшится сон, появится тяга к здоровой пище. Главное — не сдаться в первые дни, когда мозг будет вопить «остановись», тело — ныть, а ваше личное время — стремительно сокращаться. Если же преодолеть первые трудности — ваша жизнь начнет заметно меняться. Во-первых, вы ощутите большую продуктивность, а это всегда приятно. Во-вторых, появятся дополнительные силы, энергия и просто настроение для работы и домашних дел. В-третьих, вы просто почувствуете себя лучше физически. Однако следует правильно выбрать нагрузку. Наша цель — сугубо утилитарна. Мы не стремимся стать спортсменами, а просто улучшаем свое здоровье и настроение. Ученые доказали, что гормон счастья эндорфин начинает выделяться в крови через 20 минут тренировки. А целый час физической нагрузки увеличивает количество эндорфинов в крови в 10 раз! Простая понятная схема, не так ли? Поэтому — выбирайте бег, плавание, танцы. Это тот тип нагрузки, который точно сработает.

Все это может, к сожалению, не помочь, если стресс в вашей жизни связан с фактором, который одним правильным отдыхом не убрать. Сложные мучительные отношения, проблемы с детьми, неправильный выбор профессии — вы можете даже не осознавать, насколько это давит на вас. Поэтому всегда имеет смысл сходить хотя бы на одну-две консультации к хорошему психотерапевту. В конце концов, просто выговориться — это тоже лекарство.