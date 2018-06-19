Стильная деталь: накладные карманы

Накладные карманы считаются одной из самых многочисленных групп из всех видов карманов, ведь разнообразие вариантов действительно поразительное: овальные, с закругленным уголками, со скошенными краями, с заостренными углами, словом, какие только вам подскажет фантазия!

Такое изобилие делает накладной карман очень любопытным декоративным элементом, который можно встроить в самые различные стилевые направления.

В этом сезоне популярностью пользуются объемные, подчеркнутые, даже несколько гипертрофированные варианты накладных карманов! Совершенно необязательно при этом, чтобы это были традиционные карманы карго или сафари.

Накладные карманы были популярны в 60-х и 70-х годах прошлого века, а самый последний расцвет любви к ним пришелся на 90-е.

Если этот тренд вам по душе, имейте ввиду, накладной карман, даже самый компактный, все равно визуально добавляет объема, поэтому будьте внимательны при выборе фасона! Если у вас широкие бедра, решительно избегайте накладных карманов в этой области, но имейте ввиду, что это свойство работает и в обратную сторону. Если вы хотите скорректировать, к примеру, небольшой бюст, накладные карманы с легкостью вам в этом помогут.