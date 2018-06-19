7 ошибок при строительстве дома из клеёного бруса

Фото: Good Wood

Не все фирмы, предлагающие дома из клеёного бруса, располагают квалифицированными кадрами. В итоге порой заказчики неверно выбирают материал, а монтажники применяют сомнительные технологии. В статье мы перечислим основные ошибки строителей и подскажем правильные решения.

1. Неправильный выбор сечения бруса

Компании предлагают брус сечений 100×100, 150×100, 150×150, а иногда также 150×200 и 200×200 мм. Для обеспечения удовлетворительного комфорта в средней полосе России требуются деревянные стены толщиной 150 мм, но расходы на отопление будут довольно велики. Чтобы приблизиться к выполнению требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», нужны стены толщиной 200–250 мм. Брус таких сечений предлагают не все компании, к тому же в пересчёте на кубометры он стоит дороже более тонкого, и всё же лучше сразу увеличить расходы по смете, чем впоследствии утеплять дом.

Чем толще (выше) брус, тем основательнее выглядят стены, поэтому иногда используют материал сечением 100×150 или 150×200 мм, стыкуя его по более узкой пласти. Если речь идёт о бане или доме сезонного проживания, такое решение вполне оправдывает себя.

2. Небрежная гидроизоляция окладного венца

Нередко на ростверк просто укладывают слой тонкой рулонной гидроизоляции. Этого недостаточно — нижний венец начнёт гнить, и впоследствии его придётся менять, а это сложная и дорогая операция. Требуется как минимум два слоя армированной стекловолокном рулонной гидроизоляции, причём каждый слой необходимо приклеить мастикой (мастика нужна не только для фиксации — она заполнит мелкие, часто невидимые глазу трещины и другие дефекты рулонного материала). Дополнительная, весьма действенная мера, направленная на увеличение срока службы постройки, — изготовление окладного венца (или двух-трёх первых венцов) из лиственницы, почти не поддающейся грибку.

Продлить срок службы нижнего венца можно, подложив под него обвязку из антисептированной доски. Фото: Izba De Luxe

3. Использование в качестве уплотнителя межвенцовых швов пенополиэтилена или аналогичных материалов

Во время сильных дождей с ветром, при таянии снега или длительной сырой погоде стены дома неизбежно намокают. Если между венцами проложен волокнистый материал с множеством открытых пор, влага легко испаряется. Отлично сохнут и стены, построенные без уплотнения швов (из бруса с гребёночным продольным замком). Пенополиэтилен же воду и пар не пропускает, в результате брус может подгнивать.

Синтетические волокнистые уплотнители не надо путать с ленточным пенополиэтиленом. Первые хорошо отдают влагу и не гниют, обеспечивают герметичность швов и продолжительный срок службы стен. Фото: Green Planet

Гребёночный продольный паз не нуждается в уплотнении. Фото: В. Григорьева

4. Скрепление венцов арматурными штырями или неправильный выбор диаметра нагелей

Брус в стене стягивают шпильками или соединяют деревянными нагелями. Если использовать арматурные стержни или с большим усилием забивать нагели, венцы, особенно малонагруженные, зависнут, швы не уплотнятся и из щелей будет дуть.

Нагели должны входить в отверстия с усилием, но не слишком туго и не в коем случае не вызывать появление трещин. Фото: В. Григорьева

Все стойки обязательно нужно оснастить винтовыми компенсаторами усадки. Фото: В. Григорьева

5. Прокладка коммуникаций, монтаж столбов и стоек, а также окон, дверей и отделки без учёта усадки стен

Стены из клеёного бруса дают усадку 2–3% от высоты. По сравнению с бревном естественной влажности это очень немного, и всё же вполне достаточно, чтобы, например, деформировалась жёстко прикреплённая к полу и стене труба отопления. Если же усадке помешает дверная или оконная коробка, возможны перекосы стен и сквозняки. Поэтому в проёмах обязательно монтируют обсаду с компенсационными зазорам, стойки оснащают винтовыми компенсаторами, а при монтаже обрешётки под листовую «базу» для плитки (в санузле, кухне) и прокладке коммуникаций используют подвижный крепёж.

В проёмах должны быть сделаны пазы под так называемые ройки — закладные бруски обсадных коробок. Фото: Izba De Luxe

Обрешётку под листы гипсокартона крепят с помощью скользящих кронштейнов. Фото: Izba De Luxe

6. Монтаж скрытой электропроводки в ПВХ-рукавах

Увы, это очень распространённая ошибка. Между тем, согласно ПУЭ, в деревянном доме кабель требуется прокладывать в стальной трубе или открытым способом.

Для деревянных домов отлично подходит так называемая ретро-проводка, монтируемая открытым способом. Фото: Сальвадор

7. Покраска фасадов некачественным составом

Пропитку или краску нужно выбирать крайне тщательно, состав должен обеспечивать защиту древесины на протяжении как минимум 7 лет. Торцы бруса имеет смысл защитить специальным воском — так они меньше потрескаются.

Только что построенный дом выглядит очень привлекательно, и многие не хотят менять его облик тонировкой. Всё же нанести защитно-декоративный состав нужно как можно скорее. Фото: Izba De Luxe