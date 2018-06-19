Капитальный ремонт проведут в отделе социальной защиты населения района Солнцево

Согласован проект капитального ремонта отдела социальной защиты населения района Солнцево на ул. Богданова. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт отдела социальной защиты населения района Солнцево» по адресу: ул. Богданова, д. 50, район Солнцево, Западный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов уточнил, проект капремонта отдела социальной защиты населения в районе Солнцево согласован Мосгосэкспертизой.

«Одним из ключевых направлений работы мэра столицы Сергея Собянина была и остается социальная защита москвичей, а именно улучшение и повышение качества и доступности предоставления соответствующих услуг. Правительство Москвы активно модернизирует и создает необходимую обстановку для комфортного посещения социальных учреждений и повышения условий труда специалистов соцзащиты. В ближайшее время в ЗАО отремонтируют отдел социальной защиты населения района Солнцево, расположенный на втором этаже нежилого здания построенного в 1964 г.», — подчеркнул В. Леонов.

В пресс-службе пояснили, что в рамках проекта проведения капитального ремонта предусмотрена замена оконных блоков и подоконных досок, а также демонтаж существующей отделки полов, потолков и стен. В коридоре и санузле на полу установят керамогранитную плитку, а в кабинетах, комнате отдыха и комнате приема пищи положат виниловое покрытие. Кроме того, в ходе ремонта в помещениях учреждения появятся подвесные потолки.

«Также проектом предусматривается нанесение декоративной мозаичной краски на стенах в кабинетах, архиве, комнатах отдыха и приема пищи, укладка керамической плитки в санузле и комнате уборочного инвентаря, а также демонтаж старых и установка новых дверных блоков, частичное расширение существующих дверных проемов в перегородках и устройство перегородок», — добавили в Мосгосэкспертизе.