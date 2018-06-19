Работа — второй дом: Самые интересные и комфортные офисы Калининграда. Часть 2

Molotov Tattoo, студия художественной татуировки Адрес: улица Кирова, 87 Гид: большая часть команды

Студия художественной татуировки Molotov Tattoo на сегодняшний день, как и 7 лет назад, занимает лидирующее место в топе среди остальных студий по созданию татуировок в Калининграде. Они прославились не только за счёт наличия в своей «семье» первоклассных мастеров художественной татуировки, но и множеством призов, выигранных как на отечественных, так и на зарубежных тату-конвенциях. Та часть команды, которая нас встретила, раскрыла все карты и тайны, рассказав удивительные истории многочисленных предметов, украшающих их офис.

— Начнём с типичного места администратора, которое ничем особо не выделяется, а является классическим образцом того, что необходимо человеку при работе на данной должности. Из потрясающих и достойных вашего внимания вещей у нас здесь череп козлобарана. Его мне подарил на день рождения в прошлом году солист группы FTB Антон Титов . Вряд ли он сам поймал это животное, — рассказывает основатель студии Саша Востриков. — Также можно заметить несколько растений с именами, они расставлены по всему помещению. Как-то ребята подарили мне кучу всяких горшочных цветов, ими мы украсили помещение и дали наши имена, посмотрим, кто быстрее закончит своё существование. Странный вышел спор, конечно.

— О, кстати, полароид. Он тут не просто так, пролежав лет 5 на полке, в один прекрасный день, он был заряжен кассетой и сделал своё дело. Теперь у нас есть стена, на которую мы крепим полароидные снимки себя, наших друзей и клиентов. Кстати, твоё фото тоже может появиться тут, заходи почаще. А конкретно эти снимки принадлежат нашей татуировщице Лене. У неё есть маленькое увлечение — фотографировать различных мастеров, людей и странные сцены из её поездок в другие тату-студии. По нашему авторитетному мнению, выходит довольно круто.

— Вся наша студия усыпана фотографиями, постерами и прочими памятными для нас вещами. На первом этаже когда-то находился барбершоп «Яппи», и, как только они закрыли эту точку, парочку вещей мы забрали себе. Буквально недавно администратор Настя спрашивает, «Ребята, почему у нас нет гирлянды?». Теперь по всему помещению у нас развешана гирлянда и царит уют. Обратите внимание, что мы чтим свою историю. Почти на входе, в стекле, у нас красуется первое расписание Молотов Tattoo, датированное августом 2011 года. Многие клиенты дарят нам подарки, так что половина открыток и прочих сувениров — любезное «спасибо» за предоставляемый нами уют.

— Это разобранная тату-машинка, её нам подарил мой друг, Паша, он сейчас довольно успешно примеряет на себя роль эмигранта, так что привет тебе бро, не возвращайся!, — Все конкурсы у нас возникают совершенно спонтанно. Как-то раз мы подарили чуваку билеты в кино, причём самые дорогие, только за банку «Пепси». Да, я хотел «Пепси», кинул клич в группу, и мне принесли холодненькую банку газировки. Мы слово держим, так что парень пришёл с баночкой, а ушёл с билетами в кино, — вспоминает Саша. — Однажды мы устроили конкурс поп, было дело. Попросили девушек и парней сделать фотографии своей пятой точки и прислать нам. В итоге победителю был вручён сертификат на татуировку или что-то ещё, я уже не припомню.,

— В основном зале (на верхнем фото, где вся команда) клиент, ожидая сеанса, может понаблюдать за работой мастеров, посидеть на мягком диванчике и охладиться напитком из бара, поставить ноги на ковер, PS, кино, книги и так далее со всеми вытекающими. По всему помещению буквально разбросаны рога. Они висят на стенах, лежат у кого-то в районе рабочего места. Мы понятия не имеем, почему их столь много, видимо у большинства какой-то стереотип, что если тату студия, то там обязательно должны быть черепа и рога., — Это — заформалиненная обезьянка, подаренная нам на открытие. У этого примата по имени Манки чуть больше конечностей, чем нужно. До этого он находился в трёхлитровой банке, которая неплотно закрывалась. Вони, как таковой, не было, но это оказалось не совсем полезно для нас. Поэтому, подсуетившись, купили банку, переселили его в новый дом, и теперь он друг нашей команды, но немой.,

В этом же зале вальяжно расположились старички «Молотов Тату», а именно Никита и Серёжа. — Это место досталось мне по наследству от Шорохова Ильи . Часть картин принадлежит ему, часть — мне. Голова Будды отныне моя, а раньше принадлежала ребятам из «Яппи». Тут же у меня висит скорпион, пойманный где-то в пустыне. И бюст Есенина. Каким образом он появился здесь, мы можем только догадываться, но что-то нам подсказывает, что Илья сражался в битве с тремя бомжами за три миллиона рублей либо шубу, либо бюст Есенина. Как видите — он выбрал бюст поэта и прихватил из той же свалки, где проходила битва, книжку авторства Бродского», — рассказывает Никита.

— Место Макса Патрика, — продолжает экскурсию Саша. — Здесь довольно скучно, и рассказать нечего, кроме как про неоконченный портрет Мии Уоллес из фильма «Криминальное чтиво». Года полтора он не может довести портрет до логического завершения. Но тут так же есть награда за второе место в номинации «Дотворк» на московской тату-конвенции в прошлом году. Это у нас от нашего мастера Ерванда Акопова, он тоже недавно переехал в Москву, но резная картина осталась нам. Ерв у нас самый титулованный татуировщик, несколько первых и вторых мест в Польше, Москве, короче, молодец!

— Мой кабинет. Вверх по лестнице, но мы туда не пойдём, это сверхсекретное место, если вам интересно, то приходите в гости., Офис дизайн-бюро VERANDA и Kaliningrad Street Food Гиды: Анна Давыдова , основатель дизайн-бюро, Совсем скоро дизайн-бюро VERANDA исполнится один год. Хоть компания ещё и молода, но опыта за плечами и уверенности в будущем развитии, именно в таком формате, у бюро предостаточно. Основные проекты — это как раз офисы крупных компаний за пределами Калининграда, а также дизайн жилых и общественных помещений, проекты по озеленению и ландшафту. Масштаб офиса по калининградским меркам скромный и несопоставим с рабочими пространствами, над которыми работает команда. — Смешно конечно, но был даже такой случай, когда рассадку людей в крупном офисе мне пришлось организовывать, учитывая знак зодиака каждого сотрудника! А спустя время перестала смеяться над этой просьбой заказчика, может и правда Овен со Львом в отделе продаж — это печальная история. Тут уж кто во что верит», — рассказывает о необычном опыте Анна, основатель дизайн-бюро VERANDA., — Команда состоит из восьми человек — это основные сотрудники, находящиеся в штате, остальные работают на аутсорсе. VERANDA занимает один этаж и делит его с командой офиса Kaliningrad Street Food. Все декорации для мероприятий изготавливает бюро. Следовательно, соседство у нас неслучайное из-за регулярного взаимодействия между командами, так как стритфуд-фестивали проходят часто. Стараемся не спорить и не ссориться из стратегических соображений, так как наш бухгалтер, кухня и уборная в их крыле, — смеётся Анна., — Дизайн для офиса Kaliningrad Street Food тоже делали мы, поэтому есть у нас общие черты. Например, потолок, рабочие столы, даже есть жёлтое кресло, которое мы таскаем туда-сюда. Но, конечно, у ребят получился брутальный, «мужской» офис. Тут задача выполнена.,

Шкаф изготовлен из дуба, производства Франции, аж 1920 года. Анна трепетно относится к вещам с историей, коллекционируя и ухаживая за раритетом. Довольно-таки часто подобные находки остаются в первозданном виде. — В этот шкаф я влюбилась даже до того, как увидела его, и изначально судьба его была предрешена стать розовым. Потом он нашёл меня, и теперь стоит довольный, храня наши секреты в переговорной. Хлоя — это ещё один бандит, который обитает в нашем офисе, с удовольствием ездит со мной на работу, всем всегда ужасно рада, — рассказывает Анна.

— Сова у нас на испытательном сроке. Нарезать бедных мышей на кусочки, периодически её бояться, (черт его знает, что у неё в голове), да и сидеть за рабочим столом и чувствовать этот взгляд в спину — отдельное испытание.

Из немаловажных вещей, которые ежедневно радуют команду обоих офисов, — замечательное подвесное кресло-качалка, кикер, неограниченное количество кофеина. В офисах почти все сладкоежки, что неплохо для активной деятельности мозга. Если покопаться в шкафчиках, то можно обнаружить неисчерпаемые запасы шоколадок, зефира и прочих вкусняшек.

— Бывают дни и даже недели, когда мы практически живём в офисе. Когда горят сроки, когда надо срочно и много, конечно, мы сидим до поздней ночи. Поэтому красивый и комфортный офис в большей степени для нас, а не для заказчиков. Люди приходят и уходят, а мы в этом пространстве находимся ежедневно и проводим часть жизни. Увидев всю красоту, гости тоже задерживаются надолго, чему мы очень рады., — Наша команда не в полном составе, так как начался период отпусков. Слева направо: Виктория Агаева — дизайнер архитектор, гуру АрхиКада. Вика обладает скоростью работы, от которой плавится клавиатура. Скоро приблизится к звуковому порогу. Екатерина Бех — финансы, бухгалтерия. Самый вменяемый человек из всего нашего творческого коллектива. Кате пора в офисе выделить отдельную стену для наград и каждый день чем-нибудь награждать. Анна Давыдова — дизайнер-декоратор, основатель бюро. Любитель рассказывать истории, ломать стены и строить города., Светлана Давыдова — ландшафтный дизайнер, декоратор. Там, где хоть раз побывала Света, ещё долго будут цвести цветы, кусты и даже сухие ветки. Самый надёжный компаньон, не только на работе, но и в жизни. Главная украшательница Калининграда, полностью руководит отделом VerandaFlowers. Ювиналий Карпенко — визуализатор, дизайнер. Налик рендерит уже на 5-ти компьютерах. Построил мини-рендер ферму и, боюсь, скоро захватит наш офис. Злобно и кровожадно впивается в работу, иногда путает нас с визуализациями. А всё потому, что его качественные картинки сложно отличить от реальной жизни. Ольга Берестова — дизайнер, архитектор. Ольга любитель просидеть за компьютером до потери сознания. Поэтому, в последние время, Ольгу отправляем куда только можно. Командировки, надзор, выездные дизайнерские мероприятия, выставки. Злобно точат на неё зуб все остальные, но почему-то у неё одной всегда есть виза и за 5 минут собран чемодан., G5, отдел разработки мобильных игр Адрес: улица Театральная, 35 Гид: Оксана, руководитель обособленного подразделения в городе Калининград.,

Компания G5 занимается разработкой и распространением игр для мобильных устройств. С начала основания, в 2001 году, у компании появилось множество офисов в самых разных городах нашей страны и мира. Мы прошли через неприступный пункт охраны, чтобы увидеть своими глазами одну из самых преуспевающих компаний на территории РФ.

— На практике мы видим, что работать проще всего в open-офисе, если у вас, как в нашем случае, работа строится на командной основе. IT-среда не имеет какой-то специфической организации офисного пространства. Она проста и ненавязчива, не режет глаз и способствует концентрации, — рассказывает Оксана.

— Почти все приходят со своими ланч-боксами, либо приобретают перекус недалеко от офиса. Но тем не менее, у нас есть полноценный буфет, где можно разогреть свой ланч, заварить чашечку чая (у нас его с десяток на выбор), либо приготовить себе кофе. Всё за счёт компании.

— Опустим этот дурацкий стереотип, что айтишники чересчур скучные люди. Это неправда. Мы регулярно устраиваем батлы, заранее собрав кучу бутылок из-под каких-либо напитков. Каждую пятницу несколько наших сотрудников соревнуются в оригинальности объектов, построенных из вот этих банок. А в последнюю пятницу месяца компания оплачивает всему офису ужин, и мы пируем, уходя на выходные довольными., — У нас нет, как такового, контроля по стилю одежды или оформлению собственной рабочей зоны. Тут у нас и фанаты группы Metallica, и вселенной Звёздных войн, а также любители кактусов и те, кто не прочь прокатиться по офису на гироскутере. Также можно заметить, что на рабочих местах у наших художников множество их собственных работ.,

— Каждое утро мы проводим мини-брифинги, на которых сотрудники офиса делятся своими наработками за прошлый день и планами на грядущий. Приходя и уходя из офиса, все, без исключения, громко здороваются и прощаются с остальной командой., — Мы постоянно возвращаемся к истокам видеоигр, находим или вспоминаем то, что уже забыто, перерабатывая это и модернизируя в формат мобильных игр. Все наши проекты проходят испытание временем, оставаясь успешными и прибыльными на протяжении многих лет. В настоящий момент в калининградской студии разрабатываются несколько проектов, среди них как новые, так и уже состоявшиеся, в том числе наша гордость и один из самых прибыльных проектов — Mahjong Journey.,