В «МосАрте» состоится лекция о ночных кошмарах

На лекцию врача-сомнолога приглашает жителей Новогиреева культурный центр «МосАрт».

Гости мероприятия смогут узнать, почему возникают ночные кошмары и другие странные явления в сне, и как со всем этим бороться. Лекция состоится 26 июня в 19.30.

Жизнь в современном мире перенасыщена информацией, впечатлениями и эмоциями. Нагрузка на нервную систему велика, и здоровый сон остро необходим. Однако многие сталкиваются с невозможностью как следует отдохнуть во сне: бессонница, ночные кошмары, и даже лунатизм и снохождение не дают возможность получить ночью полноценных отдых. О том, как возникают эти явления, и как их избежать и побороть, расскажет на лекции Серго Леванович Центерадзе, врач-сомнолог отделения медицины сна и врач-невролог УКБ №3 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Мероприятие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке: http://mosartcentre.ru/playbill/87/689.html

Возрастное ограничение — двенадцать плюс. Адрес КЦ «МосАрт» — Свободный проспект, 19. Телефон для справок: 8 (495) 300-00-07.

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