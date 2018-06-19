Certina выпустила новую модель в поддержку морских черепах

Швейцарская компания продолжает помогать Sea Turtle Conservancy.

Необычное сотрудничество началось в прошлом году. Бренд спортивных часов начал поддерживать организацию STC и ее проект по отслеживанию миграции морских черепах, а с ним просветительскую, исследовательскую и образовательную деятельность в Карибском бассейне и близлежащих водах.

Черепаха отлично воплотила политику бренда. В 1959 году компания Certina представила концепцию двойной надежности часовых механизмов. Новая технология напоминала панцирь черепахи, отсюда и пошло сравнение, а за ним и особое отношение к этим животным.

Новая модель STC Special Edition DS Action Driver стала символом нового этапа сотрудничества. Хоть она выпущена и в ограниченной версии, часть средств с покупки пойдет в помощь Sea Turtle Conservancy. О необычном союзе напоминает и дизайн новинки. Секундная стрелка выполнена в цветах флоридской организации, а на задней крышке корпуса вместо логотипа Certina изображена черепаха как символ STC.

Презентация новых часов для дайверов прошла на мероприятии в Лондонском аквариуме. «Поддержка организации Sea Turtle Conservancy и ее инициатив по защите морских черепах — большая честь для нас. Tour de Turtles — это фантастический проект, и в этом году мы снова будем спонсировать морскую черепах по кличке Certina. Ограниченная серия моделей DS Action Driver позволит клиентам, желающим приобрести настоящие часы для дайвинга, еще и оказать поддержку деятельности организации без каких-либо затрат: значительная часть средств от продажи часов будет направлена напрямую в Sea Turtle Conservancy», — прокомментировал Адриан Боссар, президент компании Certina.

Дэвид Годфри , исполнительный директор STC и Адриан Боссар, президент компании Certina

Советы стилиста: как носить платья в цветочек

Где купить и как носить: самые стильные сумки-пакеты

Читайте также: