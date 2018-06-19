Екатеринбургского бизнесмена, который водил детей на нудистский пляж, жена лишила родительских прав

Екатеринбургский бизнесмен Денис Алексеев (фамилия изменена, поскольку затронуты интересы несовершеннолетних) уже пять лет отбывает тюремный срок по позорной 135-й статье — за развращение собственных детей. Мы писали о семейной драме, которая закончилась тюремным сроком для бывшего мужа.

Вот предыстория: Денис и Татьяна восемь лет прожили в браке. По рассказам друзей, семья была вполне счастливая, они воспитывали сына и дочь. Жена Татьяна — из хорошей, преподавательской семьи, сама кандидат наук. У Дениса два высших образования, был свой бизнес. Все было благополучно, пока Денис не познакомился с другой женщиной — Натальей (имя изменено). Обоим было за тридцать, семьи, дети, устоявшийся быт, но… они решили, что жить друг без друга не могут, рассказали о своих новых отношениях в семьях, в итоге — развод у обоих.

Денис, правда, еще метался, пытаясь жить на две семьи. Но все-таки окончательно переехал к Наталье, она ждала от него ребенка. Потом у Дениса началась война с женой (а заодно — с тещей и тестем), Денис судился за право видеться с детьми, за долю в квартире. Бывшая теща обвиняла Дениса в том, что он ее ударил. Денис обвинял тестя, что тот тоже его ударил и угрожал. Постоянные судебные тяжбы и разбирательства заканчивались ничем, в возбуждении уголовных дел отказывали, призывали помириться.

Миром это так и не кончилось, Татьяна неожиданно написала в Следственный комитет заявление о том, что бывший муж четыре года назад развращал детей: ходил перед ними голым, проводил сомнительные уроки сексуального воспитания, а еще водил на нудистский пляж (правда, в обвинительное заключение это не вошло, потому что на тот пляж они ходили вместе с Татьяной).

Обвинительное заключение строилось на показаниях бывших родственников: жены, тещи и тестя. И детей. У них брали показания спустя четыре года после «разврата», то есть в момент совершения этих самых «развратных действий» детям было полных три и четыре года.

Дениса приговорили к восьми годам, после апелляции срок скостили до шести лет.

Мать Дениса Валентина Васильевна, жительница Белоруссии, добилась вида на жительство, снимает квартиру и почти пять лет ходит по всем инстанциям: суды, аппарат уполномоченного по правам человека. Ездит на свидания в колонию. Деньги на жизнь и на адвокатов присылают родные и бывший муж, отец Дениса, он живет в другом городе. Помогает гражданская жена Дениса, с которой они так и не успели расписаться. У них с Натальей родился сын, отец видел его один раз — на суде.

— Это я виновата, что все так случилось, я уехала, оставила его одного в другом городе, сама жила и работала в Греции домохозяйкой, — плачет она. — Ну и что, что он давно совершеннолетний! Родители всегда должны быть рядом, я бы его уберегла. Ему осталось сидеть один год. И только бы ему выжить в этот год! Денис жалуется, что сейчас его держат в холодной камере-одиночке, до этого обкалывали психотропными препаратами и в таком состоянии отправляли на очередной суд. Сейчас он говорит, что после препаратов у него шумы в голове. Сын боится, что не сможет дотянуть срок, жалуется, что очень плохо себя чувствует. Но в больницу его не отправляют.

Алексеев предъявил иск к ГУФСИН , требуя компенсации морального вреда. Но сегодня на суде он этот иск отозвал, заявил, что никаких претензий не имеет. Рассказал, что его пообещали поместить в больницу, правда, только в сентябре.

За это время бывшая жена Дениса Алексеева добилась лишения родительских прав на детей, суд принял во внимание, что отец осужден по опасной для детей уголовной статье — развращение. Но при этом бывший муж обязан выплачивать каждый месяц по 15 тысяч рублей алиментов. За те пять лет, что он отбывает срок, накопилось 600 тысяч рублей долга по алиментам.

— Сын закидал ГУФСИН России заявлениями, писал в областное ГУФСИН, чтобы ему предоставили работу, писал, что нужно выплачивать алименты, говорит — никакого ответа. За все свои жалобы он постоянно сидит в штрафном изоляторе. Просит на свиданиях: мама, плати, пожалуйста, по возможности алименты, помирись с Таней, у нее же мои дети, — рассказывает нам Валентина Васильевна. — Но я платить не буду, раз бывшая жена мне не разрешает с внуками видеться. Я через суды добилась разрешения на свидания с внуками. В прошлом году внуку 12 лет исполнилось, я купила подарок — футбольный мяч, повезла ему, наняла артиста, в костюме медведя, знаете, такие ростовые куклы. Приехала на праздник в сопровождении судебного пристава, иначе бы меня не пустили. Внук отказался от подарка. Мне психолог несколько лет назад честно сказала: эти дети для вас потеряны, вы уже ничего не сможете сделать, по крайней мере пока не повзрослеют. Денис вообще жалеет, что все так получилось, ему уже ничего не надо, на какое-то новое семейное счастье уже не надеется, сломан. А Наталья его ждет, на суды ходит.

Мать с сыном и гражданской женой продолжают добиваться оправдательного приговора.

Бывшая жена с прессой не общается, после этой истории ей звонили с федеральных каналов — от «Пусть говорят» до «Человека и закона», приглашали, просили разъяснить свою версию. В ответ Татьяна написала заявление на бывшую свекровь за разглашение личных сведений, но уголовное дело возбуждать не стали.