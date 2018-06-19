В Волгограде девушка пропала в ночь после матча Англии и Туниса

Семнадцатилетняя девушка ушла из дома и пропала на Спартановке в Тракторозаводском районе Волгограда. Она просилась переночевать у знакомых, но её никто не пустил. Спустя некоторое время телефон девушки оказался «вне зоны доступа».

Девушка просилась переночевать, но её никто не пустил

Перед исчезновением девочка поссорилась с матерью, рассказала V1, ru координатор волнтёрского поискового отряда ВРОО«ВолгоСпас-ППД» Лариса Селянинова.

— Известно, что Виктория вышла гулять, дождавшись, когда её мать, не отпускавшая на позднюю прогулку, уехала на работу, — говорит Лариса Селянинова, — У неё с мамой произошёл конфликт, после чего она ушла, До настоящего времени её местонахождение не известно. Телефон «недоступен». Она была одета в чёрную куртку, на задней стороне которой, изображён череп. На ней также были синие джинсы и чёрные кеды с белой подошвой. При себе у нее была чёрная сумочка на цепочке.

Знакомая пропавшей Виктории — Екатерина Дубровская рассказала V1.ru , что девушка дождалась, когда останется без контроля родителей и вышла на улицу.

— Мама наказала Вику и запретила ей гулять, после чего осле этого женщина пошла на работу. Вика дождалась, пока заснул отец и в примерно между 23:00 и 0:00 вышла из дома, — говорит Екатерина Дубровская. — Поздней ночью она звонила друзьям с просьбой переночевать, но никто её не пустил. Позднее телефон оказался выключен. Домой она также не вернулась. В социальных сетях, Виктория последний раз заходила с телефона в половине первого ночи.

Всех кто видел Викторию Власову или знает о её местонахождении волонтёры просят сообщить в полицию или по телефону 8–905–397–94–56. У девушки светлые волосы, пирсинг на носу и пупке, на животе татуировка ввиде цветка. На лбу имеется небольшой шрам.