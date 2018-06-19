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Жители Наро‑Фоминска закупились продуктами, одеждой и сувенирами по спецценам
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Жители Наро‑Фоминска закупились продуктами, одеждой и сувенирами по спецценам 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
В рамках социальной ярмарки жители подмосковного Наро-Фоминска смогли купить продукты питания, трикотаж, посуду и сувениры со скидками, говорится в сообщении пресс-службы администрации Наро-Фоминского городского округа.
Социальная ярмарка проходила на Молодежной площади в Наро-Фоминске с 11 по 17 июня.
«Горожане могли сделать полезные покупки по специальным ценам, которые ниже рыночных минимум на 15%. Это сезонные фрукты и овощи, мясо и колбасные изделия от фермеров, товары широкого спроса, например, трикотаж, посуда, сувенирная продукция», — отмечается в материале.
Организатором ярмарки выступила Ассоциация участников выставочно-ярмарочной деятельности.
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