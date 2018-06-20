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Хаски вернулся домой спустя пять лет
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Хаски вернулся домой спустя пять лет 

360tv.ru 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пять лет назад с полуторагодовалым псом Лексусом семья Фоминых отправилась в длительную командировку в Мурманскую область. Командировка затянулась. Жена с детьми на время улетела за документами в Подмосковье, а Роман остался с собакой.
Лексус маялся в тесной квартире, хозяину некогда было гулять с псом часами, как тот привык. А тут друзья из Карелии предложили отличный вариант.
Источник фото: телеканал «360»
«Сами понимаете, какой край — леса, озера, охота. Они говорят, давай заберем его», — рассказал Роман, владелец собаки.
Мужчина согласился, первый гостевой визит пса прошел отлично, но вскоре выяснилось, что собака пропала.
«В Карелии, в районе поселка Лохи, они там остановились, поесть, да и собаке надо было погулять. Зная его характер, может, он увидел в деревне кошку, лисицу или какого-то зверька, они не ожидали, конечно, и тут рывок», — рассказывает Роман.
Собаку начали искать сразу же.
«Мы потом поехали в эту деревню, расклеивали там объявления с телефонами, нам помогала учительница и все дома в деревне, где пес потерялся», — говорит Игорь Фомин.
Хозяин Лексуса объясняет, что все владельцы хаски — как одна большая семья, постоянно общаются на выставках и форумах.
«Вот мы начали выкидывать фотографии на сайт, то есть если бы человек увидел собаку, то он сразу бы понял, что она не просто брошенная», — делится Роман.
Ни яркие листовки, ни объявления не помогли. Семья Фоминых через год вернулась в Подмосковье без любимой собаки.
Источник фото: телеканал «360»
«На внутренней стороне уха у Лексуса клеймо, несколько букв и цифры, своеобразный паспорт, благодаря которому собака нашла хозяев, а им не пришлось долго доказывать, что пес принадлежит именно им», — объяснил Роман.
В следующий раз о собаке Фомины услышали только в апреле этого года. Лексус нашелся в небольшом городке на крайнем севере, от Карелии до него более пятисот километров. Пес появился у некого молодого человека, который за собакой совсем не ухаживал.
Вероника, так звали спасительницу, обнаружила у собаки клеймо и довольно быстро, через форумы в интернете, нашла владельцев. «Приемный» хозяин, из-за безответственности которого чуть ли не погиб пес, спохватился и обвинил девушку в краже. Разбирательства с полицией, которая просто не знала, что делать в такой ситуации, еще больше затянула процесс возвращения Лексуса.
Хаски мог бы вернуться в семью раньше, если бы в России существовал единый реестр всех домашних животных, обратиться к которому могли бы правоохранительные органы. Такую базу данных предусматривал один из проектов Закона об ответственном обращении с животными, над окончательным вариантом которого уже не шестой год бьется Госдума.
Пока в обязательном порядке клеймят собак только владельцы питомников и ответственные собаководы. Которые, кстати, и организовали путешествие Лексуса домой.
«Люди неравнодушные, собаковеды организовали такое путешествие. В Санкт-Петербурге проходила выставка, там была женщина, которая участвовала, не вспомню ее имени, она передала ее собаководам в Москву, и нам привезли ее уже в Жуковский», — говорит владелец собаки.
Роман Фомин рассказывает, что теперь каждый раз, когда Лексуса оставляют дома одного, он долго и настороженно следит за сборами хозяевами. Как будто боится снова их потерять.
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