Иркутянин пойдет пешком во Владивосток за лучшей жизнью

Очередной пеший путешественник решил нанести визит в Приморскую столицу. Из социальных сетей стало известно, что 36-летний житель Иркутска Ренат Сальманов решил отправиться пешком во Владивосток, чтобы изменить свою жизнь.

Сам мужчина отметил, что главная цель его путешествия — потеря веса, и, как следствие, устройство на хорошую работу. В первых числах июля он отправится пешком покорять дороги Дальнего Востока, иногда отдыхая с помощью автостопа.

«Я не собираюсь никого чему-то учить. Этот способ сброса веса я уже опробовал, и он работает очень хорошо. И я хочу узнать, сработает ли это с уже не таким молодым организмом как у меня. Очень много мужчин моих лет носят такие чудовищные животы, что становится понятно, сколько им осталось жить. Я хочу жить подольше чем они», — рассказывает Ренат.

Как стало известно, Ренат является инвалидом по слуху из-за чего не может найти работу по профессии. Подрабатывает рисуя картины на заказ. Один из его приятелей может предложит ему работу, но она во Владивостоке. Именно хорошая работа явилась ключевым фактором для совершения путешествия.

«План действий я не придумывал, но на меня навалилось осознание того что по-другому поступить я не могу. И тут друг мне предложил идти к нему в гости во Владивосток, и мне очень понравилась эта идея. Хотя я и просыпаюсь теперь с ужасом от того какой путь мне предстоит. Что касается жизни с чистого листа, то я считаю, что это глупость. От своего прошлого никуда не уйти, и я его вижу, как неотъемлемую часть того будущего, в которое приведёт меня этот поход», — поделился мужчина.

Отметим, что в путешествия путник отправится в одиночку, но при это не исключает помощи от людей. Также Ренат ищет спонсоров, которые в силах предоставить ему сотовый телефон, связь, а также интернет.

«В путешествие я иду один, так как мой рост всего сто сорок четыре сантиметра, и мне сложно найти попутчика для моего ритма ходьбы. Я просто буду задерживать более высокого человека», — отметил путник.

Если его путешествие пройдёт удачно, то мужчина вернётся на родину лишь для оформления нужных документов, а также для того, что забрать необходимые вещи.