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Джиджи Хадид рассказала, как важно научиться говорить «нет»
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Джиджи Хадид рассказала, как важно научиться говорить «нет» 

Журнал ОК! 1 час назад
Джиджи Хадид стала героиней cover story австралийского издания журнала Vogue. В июльском выпуске таблоида появятся не только эффектные кадры с одной из самых востребованных моделей современности, но и большое интервью с ней.
Джиджи Хадид на обложке Vogue
23-летняя Джиджи рассказала журналистам издания, что за последний насыщенный год вынуждена была научиться расставлять приоритеты и самое сложное для неё — отказывать людям. «Я многое узнала за последний год, просто выясняя, что входит в мои приоритеты, включая важных для меня людей, и как управлять своим временем», — цитирует звезду Vogue.
Научиться говорить «нет» — это самая важная вещь, с которой мне пришлось столкнуться. Каждый должен научиться тому, как постоять за себя в любой момент жизни и в работе.
Джиджи Хадид также призналась, что не считает себя лучшей среди моделей: «Но я каждый день стараюсь узнать что-то новое о том, что я делаю».
Джиджи Хадид на обложке Vogue
Кроме этого, Хадид прекрасно осознает, что родилась в обеспеченной и влиятельной семье.
Я понимаю, что большую роль в моем успехе сыграла привилегия (известная фамилия, — прим. ред.). Мои родители начали с нуля и я много работаю, чтобы чтить их труд.
Джиджи Хадид на обложке Vogue
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