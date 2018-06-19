Джиджи Хадид рассказала, как важно научиться говорить «нет»

Джиджи Хадид стала героиней cover story австралийского издания журнала Vogue. В июльском выпуске таблоида появятся не только эффектные кадры с одной из самых востребованных моделей современности, но и большое интервью с ней.

Джиджи Хадид на обложке Vogue

23-летняя Джиджи рассказала журналистам издания, что за последний насыщенный год вынуждена была научиться расставлять приоритеты и самое сложное для неё — отказывать людям. «Я многое узнала за последний год, просто выясняя, что входит в мои приоритеты, включая важных для меня людей, и как управлять своим временем», — цитирует звезду Vogue.

Научиться говорить «нет» — это самая важная вещь, с которой мне пришлось столкнуться. Каждый должен научиться тому, как постоять за себя в любой момент жизни и в работе.

Джиджи Хадид также призналась, что не считает себя лучшей среди моделей: «Но я каждый день стараюсь узнать что-то новое о том, что я делаю».

Джиджи Хадид на обложке Vogue

Кроме этого, Хадид прекрасно осознает, что родилась в обеспеченной и влиятельной семье.

Я понимаю, что большую роль в моем успехе сыграла привилегия (известная фамилия, — прим. ред.). Мои родители начали с нуля и я много работаю, чтобы чтить их труд.

Джиджи Хадид на обложке Vogue