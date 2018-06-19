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Жасмин рассказала на что тратит свои гонорары
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Жасмин рассказала на что тратит свои гонорары 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жасмин дала откровенное интервью. Певица в 2011 году вышла замуж за молдавского бизнесмена и миллионера Илана Шора. В беседе с корреспондентом она рассказала, кто в ее семье является добытчиком.
Артистка призналась, что все свои немалые гонорары, которые зарабатывает, тратит на «на заколки» — шляпки и брошки, а обеспечивает семью ее муж. На нем же лежат такие крупные приобретения, как автомобиль, квартира, загородный дом. Жасмин подчеркнула, что доходы супруга гораздо больше, чем ее. Она считает, что мужчина должен хорошо зарабатывать, так как это в порядке вещей, ведь в его обязанность входит содержание семьи и она не может себе представить, чтобы было наоборот.
Тем не менее, певица обожает делать подарки своему спутнику и родственникам, и не скупится на них. При этом Жасмин игриво заметила, что, когда выходила замуж за Илана, то была девушкой с хорошим приданым. У нее в собственности были две квартиры, автомобиль, ювелирные украшения с бриллиантами, но самой большой и ценной драгоценностью, разумеется, была она сама, пишет сайт Dni.ru.
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