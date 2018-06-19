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Промышленное производство в Удмуртии упало почти на 7%
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Промышленное производство в Удмуртии упало почти на 7% 

ИА «Сусанин» 53 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Промышленное производство в Удмуртии в январе-мае 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года упало почти на 7%. При этом в целом по стране этот показатель увеличился на 3,2%, сообщает Удмуртстат.
Статистики отмечают, что по группе обрабатывающих производств отмечено снижение объема на более чем на 10%. По отдельным направлениям допущен значительный спад: на 40% — производства текстильных изделий, на 39% — прочих транспортных средств и оборудования, на 31% — готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.
Производство пищевых продуктов в целом снизилось на 1,6%, в том числе кондитерских изделий — в 1,7 раза, колбасных изделий — на 10%, молока — на 5%.
При этом, на 26% увеличилось производство мясных полуфабрикатов, на 2% — сливочного масла, на 1% — сыра. Рост производства также зафиксирован в отдельных видах деятельности.
Максимально выросло производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 25%) и производство компьютеров, электронных и оптических изделий (на 23%). Увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий; обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели — на 4%, производство напитков — на 3%.
Добыча нефти и газа снизилась на 2%.
Среди регионов ПФО только в Удмуртии, Самарской (на 1,1%) и Оренбургской (на 0,1%) областях отмечен спад производства. Лидером является Республика Мордовия, где зафиксирован рост производства на 15%.
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